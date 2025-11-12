El Consell manté la guerra total amb el Govern malgrat estar en funcions
Camarero aprofita les noves ajudes dana aprovades este dimarts, la compareixença de Mazón en les Corts i l’elecció de Pérez Llorca per a confrontar amb l’executiu
El Consell del dimitit Carlos Mazón té els dies comptats, però això no ha impedit mantindre, este dimarts, la confrontació amb el Govern central en nivells màxims. La vicepresidenta i portaveu, Susana Camarero, ha atacat amb duresa l’executiu de Pedro Sánchez per una triple via i contraposant en tot moment la seua conducta amb la de la Generalitat. Les noves ajudes dana aprovades ahir, la compareixença de Mazón davant de la comissió de les Corts i l’elecció de Juanfran Pérez Llorca per a ser investit nou president (si Vox vol) han servit a Camarero com a munició contra l’executiu de Pedro Sánchez.
La portaveu ha anunciat l’aprovació, en el ple del Consell, d’una nova partida d’ajudes per a afectats per la dana. En concret, un bo tèrmic per a persones vulnerables, dotat amb 18 milions d’euros i que s’ingressarà de manera automàtica als potencials beneficiaris (400 euros per família), que han de ser titulars de pensions no contributives, receptors de l’ingrés mínim vital o haver rebut ajudes urgents per a béns de primera necessitat amb anterioritat.
Eixos fons, ha explicat Camarero, ixen del fons solidari obert per la Generalitat després de la dana. Amb estos, s’esgoten eixos recursos, ha explicat la consellera, que tot seguit ha obert foc contra Moncloa, a qui ha reclamat que “done compte” dels donatius arreplegats en el seu. Així mateix, ha acusat el Govern d’“abandonar” les famílies amb la seua “desídia” a l’hora d’abonar les seues ajudes.
Segons ha denunciat, l’executiu central “només ha abonat a famílies i empreses el 6,9 % dels diners mobilitzats” i “deu fins i tot 550 milions a 33.000 llars”. Enfront d’això, “el 60 % ja pagat per la Generalitat, amb 900 milions abonats sobre un total previst de 1.500 milions en ajudes”. Ha situat els pagaments a famílies en 240 milions d’euros, enfront dels 137 milions abonats pel Govern.
“Donar la cara” enfront de “cadires buides”
El segon flanc pel qual ha atacat Camarero ha sigut el de les compareixences en comissions d’investigació. Aprofitant la cita de Mazón en les Corts, la portaveu ha carregat contra Sánchez, diversos dels seus ministres i els dirigents de la CHX i l’Aemet, a qui ha acusat de “deixar les seues cadires buides” al negar-se a acudir per ser un parlament autonòmic.
Una actitud que ha contraposat amb la de Mazón, que “donarà la cara i donarà explicacions”. Camarero ha titlat de “falta de decor i de vergonya” eixes absències, amb les quals, segons ella, “donen l’esquena als representants valencians”.
Majoria per a continuar governant
El tercer i últim colp de Camarero a Moncloa ha arribat a compte de la designació de Pérez Llorca com a “presidenciable”. Preguntada per l’avançament electoral que reclama l’esquerra, la portaveu ha considerat “vergonyós” que eixa petició arribe d’un Govern “que no és capaç d’aprovar uns pressupostos en tota una legislatura, que ha perdut la majoria parlamentària i que està envoltat de corrupció”.
La dirigent popular ha assenyalat que el Govern “s’oblida” que en 2023 “el PP va guanyar les eleccions, que va aprovar uns pressupostos fa cinc mesos i que té una majoria suficient per a governar. Fins i tot en funcions hem aprovat ajudes per a la reconstrucció”, ha destacat, enfront d’un Govern “paralitzat per la corrupció i sense possibilitat de gestionar ni governar”.
En este apartat, Camarero ha fet una menció especial a la secretària general del PSPV a la C. Valenciana, Diana Morant, a qui ha situat com una líder feble. Segons Camarero, Morant “té tanta pressa” perquè hi haja eleccions “perquè té molta por de no ser candidata en 2027. Tem que si es retarden, no arribe com a candidata i pressiona per eixa por”, ha destacat la portaveu.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partit municipalista que impulsa Jorge Rodríguez reclama eleccions anticipades
- Tempestes en el nord de la Comunitat Valenciana a partir d’esta matinada
- Martínez Mus, nou vicepresident segon de la Generalitat després de l’eixida de Gan Pampols
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- La dimissió no frena les protestes: convocada una concentració amb el lema “Mazón a presó”
- El mur “artesanal” del jardí de Trini Simó pren forma
- Més de cent amants de la meteorologia es reuniran a Algar
- Camps dona suport a un relleu de Mazón sense eleccions, però amb congrés del PPCV