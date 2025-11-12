VCF | Estadística
Des de setembre sense el gol d’un davanter
Des del gol d’Arnaut Danjuma al Reial Oviedo, no hi ha hagut cap gol del neerlandés, Lucas Beltrán ni Hugo Duro
El València CF va mostrar contra el Reial Betis la millor cara de la temporada. Després de molts partits amb una tensió competitiva nul·la i una proposta futbolística molt pobra, l’equip de Carlos Corberán va fer un pas avant contra els verd-i-blancs, malgrat no aconseguir la victòria, i va generar moltes més ocasions de les que acostumava a crear en els últims partits. L’equip, però, ha de continuar polint moltes coses i resoldre alguns dels problemes que té. Per exemple, el del 9.
L’equip valencianista porta des del mes de setembre sense que un dels jugadors que ha ocupat la posició de davanter veja porteria. Des que Arnaut Danjuma li va marcar aquell matiner gol al Reial Oviedo (30/09), el club valencianista ha travessat una important sequera anotadora (va passar tres partits sense veure porteria), especialment dura en el cas dels seus ariets, que porten moltes jornades de divorci amb el gol.
Pel que respecta a Hugo Duro, el madrileny no està tenint un pes tan important en les alineacions de l’entrenador com es podia esperar (ha sigut titular en la mitat dels partits) i s’ha ressentit la seua regularitat anotadora. De fet, va marcar tres gols en les primeres sis jornades… Però amb aquell gol contra l’RCD Espanyol el passat 23 de setembre es va acabar la ratxa realitzadora i des de llavors no ha marcat un gol en sis partits de Lliga, en només dos dels quals ha sigut titular.
El que té el seu caseller a zero encara és Lucas Beltrán. L’argentí va arribar al València CF l’últim dia de mercat de fitxatges després de caure l’opció d’Umar Sadiq, el preferit per Corberán per a reforçar la parcel·la atacant, i encara no ha sigut capaç de marcar un gol amb l’equip. El futbolista, que no representa el rol de 9 clàssic, no està trobant una versió golejadora.
El València ha sigut, estes primeres onze jornades, un dels equips menys productius de tota la Lliga ofensivament, amb onze gols (només per damunt d’Oviedo i Osasuna) i, de fet, només n’ha marcat dos en els últims cinc partits. Els dos anotats per jugadors de banda.
