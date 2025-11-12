Espai LaGranja celebra el Dia Mundial del Flamenc portant-lo a les aules
Dissabte se celebraran dos tallers en col·laboració amb l’associació La Calle Baila
M. Bas
Amb el nom “Toma que toma”, hi haurà dos tallers lúdics d’iniciació al ball i a la música flamenca, posant el focus en la formació i l’educació com a pilars per a la difusió i el respecte d’este art. L’activitat està dirigida als alumnes de Primària de dos centres educatius de Burjassot: el CEIP Fernando de los Ríos i el CEIP Miguel Bordonau.
Els tallers estan dissenyats amb una metodologia lúdica que busca crear vincles positius entre els participants i el flamenc i que demostra que el joc és una ferramenta estupenda per a acostar este art als qui no el coneixen. “Estes activitats demostren que el joc és la ferramenta pedagògica més potent per a desmitificar i acostar el flamenc a les noves generacions. Esta col·laboració amb La Calle Baila és fonamental, perquè materialitza una de les línies estratègiques d’Espai laGranja: la mediació i la formació amb públics no especialitzats”, assenyala Guillermo Arazo, coordinador del centre.
En les sessions, els jóvens exploraran de manera pràctica i divertida els diferents palos del flamenc. Es treballarà la identificació del ritme i el compàs de palos tan diversos com el fandango de Huelva, la seguidilla, les alegries o els tangos, i aprendran a marcar-los amb el cos a través del ball.
L’objectiu d’estes activitats és conservar i fer valdre la dansa, especialment el ball flamenc, com a component significatiu de la cultura i de les seues expressions artístiques, col·laborant així en el desenrotllament de la identitat gitana al revalorar les expressions artístiques de la seua cultura tradicional.
El projecte “Toma que toma”, impulsat per Eva Moreno, en col·laboració amb Espai LaGranja, subratlla la importància d’esta iniciativa: “Treballem perquè el flamenc, patrimoni cultural immaterial de la humanitat, siga present en tot el sistema educatiu. El que es coneix, es respecta i es gaudix, i la nostra missió és encendre eixa flama del coneixement en les noves generacions des de l’entorn escolar”.
Espai LaGranja és un centre de recursos i mediació per a la dansa i les arts del moviment adscrit a l’Institut Valencià de Cultura (IVC). Actua com a element estructurador del sector de la dansa a la Comunitat Valenciana, amb línies de treball en investigació, creació, formació i proximitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partit municipalista que impulsa Jorge Rodríguez reclama eleccions anticipades
- Tempestes en el nord de la Comunitat Valenciana a partir d’esta matinada
- Martínez Mus, nou vicepresident segon de la Generalitat després de l’eixida de Gan Pampols
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- La dimissió no frena les protestes: convocada una concentració amb el lema “Mazón a presó”
- El mur “artesanal” del jardí de Trini Simó pren forma
- Més de cent amants de la meteorologia es reuniran a Algar
- Camps dona suport a un relleu de Mazón sense eleccions, però amb congrés del PPCV