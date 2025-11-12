Música barroca
El Palau de la Música celebra un concert benèfic per a donar suport a la investigació contra la leucèmia
El flautista valencià David Antich, que va superar la malaltia, impulsa este recital amb grans noms de la música
La Sala Rodrigo del Palau de la Música de València acollirà el diumenge 23 de novembre, a les 19 hores, un concert benèfic de música barroca amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació contra la leucèmia. El concert, que porta per títol “Música per a la vida”, està impulsat pel flautista valencià David Antich, que, després de superar una leucèmia l’any 2022, vol “donar les gràcies a tots aquells que van col·laborar en la seua curació, així com conscienciar de la necessitat d’invertir més en investigació”.
Artistes reconeguts
Al costat de Mediterrània Consort, el grup que dirigix David Antich, actuaran músics internacionals i solistes de prestigi com les sopranos Èlia Casanova i Aurora Peña, el pianista Carles Marín, la violoncel·lista Maite García i el grup La Regalada. Tots ells han volgut sumar-se a esta causa amb l’objectiu de donar suport a la investigació hematològica que es desenrotlla en l’Hospital Clínic Universitari de València i en Incliva (Institut d’Investigació Sanitària), “centre que va fer possible la recuperació del flautista valencià”, diuen des de l’organització del concert.
Com el mateix David Antich explica, “este acte naix com un gest de gratitud cap als professionals sanitaris, investigadors i equips assistencials que, amb dedicació, coneixement i humanitat, treballen dia rere dia per a avançar en el tractament del càncer de la sang. Al mateix temps, és també una crida col·lectiva a la conscienciació i al suport social a la investigació, que continua sent imprescindible per a salvar vides”.
L’elecció del programa que es podrà escoltar en el Palau de la Música no és aleatòria. “La música barroca, amb la seua capacitat per a expressar l’alegria i el dolor, la llum i l’ombra, constituïx un mitjà privilegiat per a narrar el viatge emocional que suposa una malaltia greu: la incertesa, la fragilitat, l’esperança i el renaixement. En este concert, la música es convertix en un espai de record, celebració i mirada cap al futur”, comenta Anrich.
De Bach a Vivaldi, Händel o Monteverdi
El programa inclou obres dels segles XVII i XVIII de compositors com Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula, Jean-Baptiste Lully, Riccardo Broschi, Michel Richard Delalande i Marc-Antoine Charpentier.
La totalitat dels fons obtinguts es destinarà al Grup d’Investigació en Síndromes Limfoproliferatives de l’Hospital Clínic/Incliva, dedicat al desenrotllament de noves estratègies terapèutiques i a la millora del diagnòstic i tractament de les neoplàsies hematològiques.
A més de tots els artistes que participen en este concert, l’esdeveniment compta amb el suport del Palau de la Música de València, l’Ajuntament de València, la Fundació Josep Carreras i l’Asleuval.
