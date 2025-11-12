La planta valenciana de Coca-Cola genera 692 milions al PIB autonòmic i 11.000 ocupacions
L’embotelladora Coca-Cola Europacific Partners ha invertit 60 milions en la fàbrica i el magatzem de Quart de Poblet des de 2019
Coca-Cola augmenta el seu impacte en el producte interior brut (PIB) de la Comunitat Valenciana i continua consolidant-se com un motor per a l’economia i l’ocupació de l’autonomia. Així ho demostren els resultats de l’estudi d’impacte socioeconòmic 2024, elaborat per la consultora Steward Redqueen, segons els quals l’activitat local de Coca-Cola va generar 692 milions d’euros de valor afegit en l’economia valenciana, equivalent al 0,47 % del PIB regional. D’esta xifra, 58 milions d’euros corresponen al valor afegit directe generat, i els 634 milions restants van provindre de manera indirecta a través de la cadena de valor, incloent-hi proveïdors, distribuïdors i punts de venda.
Segons el citat estudi, els consumidors a Espanya van gastar un total de 9.200 milions en begudes de Coca-Cola en tots els canals de venda al públic. Això es traduïx en la venda de 2.900 milions de litres de refrescos de la marca. Per cada euro gastat en refrescos de la coneguda multinacional de begudes refrescants, 76 cèntims van revertir en l’economia local.
“Coca-Cola fa més de 65 anys que produïx begudes a la Comunitat Valenciana. La nostra planta de Quart de Poblet, amb el suport de les nostres oficines comercials distribuïdes per tot el territori valencià, ens permet posar en marxa una cadena que no només deixa una petjada econòmica, sinó que també genera valor en la societat”, explica Fernando Álvarez, cap de Comunicació i Assumptes Públics a la Comunitat Valenciana.
Ocupació i contribució local
L’activitat local de Coca-Cola genera ocupació directa i indirecta per a 11.011 persones a la Comunitat Valenciana. D’estes, 466 són ocupacions directes i 10.545 es generen de manera indirecta a través de la seua cadena de valor. Estes xifres indiquen que cada ocupació directa implica la creació de 22 llocs de treball indirectes.
Coca-Cola contribuïx a impulsar el desenrotllament de les economies locals i ho fa gastant 1.500 milions d’euros en compres a proveïdors locals situats a Espanya. A més, distribuïx els seus productes a més de 31.741 punts de venda en l’autonomia.
Capacitat de producció
A València es troba, a més, una de les principals instal·lacions industrials del grup: la planta de Quart de Poblet, amb 10 línies de producció, 65.000 m² de superfície i 4.800 pallets de capacitat d’emmagatzematge. Des de 2019, Coca-Cola ha invertit més de 60 milions d’euros en esta planta i en el magatzem. En l’àmbit social, destaquen programes com “GIRA Dones”, que ha comptat, des de la seua creació, fa nou anys, amb la participació de 1.400 dones. Des del punt de vista ambiental, Coca-Cola continua treballant en projectes com “Mars circulars”, que, des de 2018, ha contribuït a arreplegar més de 583 tones de residus de les platges i entorns aquàtics gràcies a la participació de més de 6.000 voluntaris valencians.
