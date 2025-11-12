Prevenció de la soledat no desitjada a Sagunt
Les “Rutes saludables” per a majors tornen este mes
María Badal
La iniciativa “Rutes saludables” busca previndre la soledat no desitjada i incrementar les xarxes comunitàries de suport. La Regidoria de Servicis Socials reprén l’activitat després de l’estiu. L’eixida tindrà lloc dimarts, 18 de novembre. Es farà un recorregut per la ciutat de València, des de l’estació del Nord, passant pel carrer Colón i la plaça Tetuan, fins al llit del riu Túria.
Hi ha dos punts de trobada per a iniciar l’eixida, un al Port de Sagunt, en la parada del centre d’especialitats, a les 8:20 hores, per a traslladar-se amb autobús de línia a l’estació de tren de Sagunt. Este grup s’unirà al del segon punt de partida, les persones que residixen a Sagunt, i que directament aniran a Renfe a les 8:40 hores. Està previst que l’eixida dure unes tres hores aproximadament, sense comptar els desplaçaments.
La importància de la iniciativa
La regidora, Nuria Carbó, ha subratllat la importància d’esta mena d’accions: “Seguir amb este programa és necessari, perquè considerem que conjuminar exercici físic, aire lliure, acompanyament i socialització només pot tindre bons resultats per a fomentar el sentiment de formar part d’un grup amb activitats organitzades i adaptades, és a dir, donar opcions saludables, atractives i amenes”.
Les persones interessades a participar poden inscriure’s telefonant o enviant un whatsapp al número 678329022 en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, fins al 13 de novembre.
Objectiu
“Rutes saludables” té per objectiu reduir l’aïllament de les persones majors i fomentar la participació social mitjançant passejos col·lectius. “Esta activitat també busca afavorir el benestar social, físic i emocional de les persones majors”, segons afirmen des de l’organització.
Sagunt forma part de la Xarxa de Ciutats Amigables amb les Persones Majors i desenrotlla un pla amb diverses actuacions per a secundar, de manera contínua, la millora de la qualitat de vida de la tercera edat i intentar donar resposta a les seues necessitats. Així mateix, hi ha previstos altres tipus d’accions per a incrementar la millora de les xarxes comunitàries de suport i previndre la soledat no desitjada. L’objectiu de la Xarxa de Ciutats Amigables és crear entorns i servicis que promoguen un envelliment actiu i saludable.
