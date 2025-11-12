El PSPV denuncia que la Generalitat només ha pagat el 13 % de les ajudes per al teixit econòmic afectat per la dana
Les subvencions EMDANA es van publicar amb un pressupost inicial de cinc milions d’euros, però es van ampliar fins als 40 milions, dels quals només s’ha aprovat pagar els cinc primers
La Generalitat ha pagat els primers cinc milions d’euros pressupostats per a cobrir els gastos corrents de pimes, persones emprenedores i cooperatives que disposen d’un centre de treball en algun dels municipis afectats per la riuada. Es tracta de les ajudes EMDANA. La quantitat abonada, segons denuncien des del PSPV-PSOE, no cobrix “ni el 13 % de les ajudes anunciades per Mazón” en el seu primer paquet d’ajudes dana per a la reactivació econòmica dels municipis afectats.
Així ho ha denunciat este dimecres la secretària de l’Àrea Institucional del PSPV-PSOE i portaveu socialista de Comerç en les Corts, Mayte García. Eixe percentatge abonat arriba, ha denunciat, “després de més d’un any de la catàstrofe, de dotze mesos escoltant les mentides del Consell d’El Ventorro sobre la reconstrucció i les ajudes de la Generalitat a la reactivació econòmica dels municipis afectats per la dana”. “Hui, el Consell ha aprovat la primera remesa d’estes ajudes, l’import total de les quals ascendix a 5 milions, dels 40 anunciats per Mazón”, ha insistit.
“Fins ara, ni un euro”
En este sentit, la dirigent socialista ha subratllat que “el DOGV de hui demostra que fins ara no han abonat ni un euro de les quantitats anunciades per a autònoms, empreses i cooperatives d’estes localitats arrasades pel temporal”, i ha recordat que “en data de hui, només s’ha aprovat abonar el 12,6 %, i, amb caràcter general, els abonaments reals estan a zero”.
La diputada socialista ha assenyalat també que, de les ajudes aprovades en juliol per a la reactivació del comerç i l’artesania en les zones afectades per la dana, només s’ha aprovat un total de 137.099 euros, del milió d’euros que tenia assignat en este cas. Mentrestant, queden més d’una vintena d’ajudes per a comerciants i empreses en els llimbs sobre les quals no s’ha resolt res, ha afegit.
Les subvencions
La quantitat abonada és la primera concessió parcial de la línia EMDANA que va posar en marxa la Direcció General d’Emprenedoria i Internacionalització adscrita a la Conselleria d’Innovació per a impulsar, de manera urgent, la reactivació dels municipis danyats el 29 d’octubre de 2024 i de la quals s’han beneficiat 227 empreses, com indiquen des de la Generalitat.
Les subvencions EMDANA es van publicar amb un pressupost inicial de 5 milions d’euros, però la Conselleria d’Innovació va fer una primera ampliació fins als 20 milions d’euros, i una segona, a finals d’octubre, fins als 40 milions d’euros.
Estes ajudes, de fins a 30.000 euros en funció del municipi, cobrixen els gastos de lloguer de locals, de personal laboral contractat, així com dels servicis professionals necessaris per al desenrotllament de l’activitat. La convocatòria d’ajudes es va publicar el mes de juliol passat. Els beneficiaris van tindre de termini del 15 de setembre al 15 d’octubre per a presentar les sol·licituds.
