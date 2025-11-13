Alginet costeja dos tancs per a netejar els abocaments del barranc
Els veïns van alertar el consistori de la presència d’aigües residuals en el barranc del Vaporet
L’Ajuntament d’Alginet ha contractat dos tancs per a netejar les aigües residuals que han aparegut recentment en el barranc del Vaporet, un dels quatre llits que travessen el municipi. Com va informar este diari, veïns i veïnes d’este barri alertaven que la situació estava generant males olors i la contaminació de l’aigua durant les últimes setmanes.
El consistori explica que els abocaments procedixen d’un col·lector danyat per la dana del passat 29 d’octubre de 2024. Fa deu dies, l’empresa que gestiona l’aigua va realitzar una rasa entre els dos col·lectors per a evitar que l’aigua s’abocara al barranc, però esta va acabar col·lapsant i, per tant, va provocar que tornaren a caure al barranc.
L’empresa va fer ahir una primera neteja i, posteriorment, els treballadors municipals han acabat de retirar les restes encara presents amb l’ajuda de dos tancs. “Van estar més de sis hores netejant. Cada vegada que s’obstruïx va el tanc de l’empresa, i els regidors acudixen diàriament per a analitzar l’estat del barranc”, explica l’alcaldessa d’Alginet, Elia Ferrer.
Ferrer alerta que la situació es va iniciar cap al 27 d’octubre, quan esta empresa els va informar que l’aigua procedia d’una comunitat de regants. “El 5 de novembre van fer la rasa entre els dos col·lectors per a evitar que caiguera al barranc. Esta setmana ens hem adonat que l’aigua eixia bruta i hem buscat una solució”, insistix.
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, segons explica Ferrer, ha aprovat, esta setmana, les obres de reparació d’una part del clavegueram afectat per la riuada, entre les quals es troba la reparació d’este tram, que té un cost estimat de prop d’1,3 milions d’euros.
La Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per la seua banda, també va tindre coneixement d’esta situació i assenyala que l’abocament ja ha cessat. L’organisme de conca explica que la contaminació procedia d’un col·lector embossat, que acabava en el llit, però que els tècnics municipals treballen en la seua neteja.
