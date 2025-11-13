Gandia presenta a Brussel·les el seu projecte d’identificació de víctimes del franquisme
Una delegació gandienca va participar en el Parlament Europeu en les jornades “Franquisme sense Franco” sobre memòria democràtica i drets humans
Josep Camacho
La regidora de Memòria Democràtica de Gandia, Alícia Izquierdo, participa, estos dies, a Brussel·les, en les jornades “Franquisme sense Franco”, celebrades en el Parlament Europeu. L’acte, organitzat pel Grup de Memòria del Parlament Europeu, va reunir representants institucionals, entitats memorialistes, juristes i investigadors per a analitzar els efectes persistents del llegat de la dictadura i debatre noves línies d’acció en matèria de veritat, justícia i reparació. La delegació gandienca va ser rebuda per l’eurodiputat valencià Vicent Marzà, de Compromís.
Izquierdo hi va acudir en representació de l’Ajuntament de Gandia i com a membre del Comité Europeu de les Regions, acompanyada per les associacions memorialistes locals, l’Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de Gandia i l’Associació Republicana de la Safor, que van exposar la seua tasca en la recuperació de la memòria històrica en la ciutat.
Durant les sessions es va destacar el treball desenrotllat a Gandia en els últims anys per a avançar en la localització i dignificació de les víctimes del franquisme. En este sentit, actualment s’estan duent a terme els preparatius per a la quarta campanya d’excavacions en el cementeri de Gandia, a on s’han exhumat 24 dels 64 cossos documentats en les fosses comunes dels afusellats pel règim franquista.
La representació gandienca va compartir amb altres municipis i institucions europees les experiències i bones pràctiques en matèria de memòria democràtica, posant en relleu el compromís de la ciutat amb els valors de la veritat, la reparació, la justícia i garantia de no repetició. Juntament amb Gandia, hi van acudir altres ciutats valencianes, com, per exemple, Alacant, Pego, Xàtiva, Paterna o Alcàsser. En total, 170 representants de tot Espanya.
Segons Izquierdo, “Gandia està compromesa amb la defensa dels drets humans i amb el deure de preservar la memòria de totes les víctimes del franquisme. Treballar per la memòria és treballar per una democràcia més justa, participativa i conscient del seu passat”. Les jornades “Franquisme sense Franco” coincidixen amb el 50 aniversari de la mort del dictador.
