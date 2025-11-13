El gasto dels fons per a la dana reviscola el xoc entre Catalá i Bernabé
València només ha executat 400.000 euros dels 137 milions rebuts del Govern de Sánchez; mentres, altres consistoris més xicotets han fet un esprint per a fer ús dels fons estatals: Picanya ha presentat memòries per valor de 31 milions (43,6 % dels diners percebuts), i Algemesí, per valor de 73 milions (27,16 %). En el Cap i Casal recorden que ells han mobilitzat 52 milions de fons propis per a la reconstrucció de les tres pedanies afectades per la barrancada
Els fons per a la reconstrucció de les pedanies del sud transferits pel Govern a la ciutat de València han sigut el marc d’un nou xoc entre la delegada Pilar Bernabé i l’alcaldessa María José Catalá, anticipant un enfrontament que serà habitual en els pròxims dos anys si l’opció de Pérez Llorca qualla en la Generalitat i Catalá persistix en la seua voluntat d’aspirar a un segon mandat municipal, amb Bernabé com a candidata del PSPV.
Ahir, la socialista va visitar la pedania de la Torre i va mostrar la seua “preocupació pel funcionament i la capacitat de gestió de l’Ajuntament de València”, una institució que ha rebut 137,2 milions d’euros del Govern d’Espanya per a fer front als danys per la dana i que, segons va explicar Bernabé, només ha presentat memòries per valor de 400.000 euros.
La delegada es va preguntar com és possible que un macroajuntament amb tanta capacitat administrativa haja presentat memòries per este minso import —la data per a entregar les memòries finalitza el mes de febrer—, i va afegir que hi ha una gran diferència entre el nombre de memòries presentades per altres consistoris amb molt menys múscul.
Per la seua banda, Catalá ha recriminat que la delegada del Govern s’embarque “en una eixelebrada carrera de visibilitat en el marc de l’Ajuntament de València”. També l’ha acusada de “mentir” entorn de les inversions executades per a la reconstrucció de les pedanies sense l’escut del Pla Sud. “Cap ajuntament afectat per la dana ha mobilitzat 52 milions d’euros com hem fet nosaltres”, ha contestat Catalá.
“Hem mobilitzat recursos propis per a recuperar de manera àgil totes les nostres pedanies afectades, hem abordat competències que no són nostres davant de la ineficàcia de la CHX, com la neteja del nou llit, i la setmana passada la Mesa de Contractació va proposar l’adjudicació dels tres contractes d’elaboració de les memòries i redacció dels projectes de les tres pedanies, amb un cost d’obres de 106 milions sobre els 137 percebuts”, ha continuat l’alcaldessa de València. Entre altres coses es renovaran 30 quilòmetres de conduccions entre séquies i col·lectors de les tres pedanies afectades, es construiran dos depòsits de tempestes a Castellar i Forn d’Alcedo, i s’executaran obres per damunt de cota com ara voreres i lluminàries.
Modificació de crèdit
Ocorre, però, que les dos versions són complementàries. L’Ajuntament ha funcionat a colp de modificació creditícia per a reconstruir àgilment la Torre, el Forn d’Alcedo i Castellar-l’Oliveral, les tres pedanies de València colpejades per la barrancada del 29 d’octubre de 2024. El mes de gener d’enguany, l’alcaldessa va declarar, després d’aprovar una modificació de 25 milions, que l’Ajuntament “no esperaria a ningú”. “No podem esperar a les decisions del president del Govern i al tacticisme polític”, va agregar.
Més tard, el Ministeri de Política Territorial va injectar un paquet d’ajudes per a sufragar el 100 % de la reparació i/o reconstrucció d’infraestructures municipals a València, paquet dotat de 137,2 milions repartits en els epígrafs següents: proveïment, potabilització i clavegueram a València (18,6 milions); proveïment, potabilització i clavegueram a Castellar-l’Oliveral (39,1 milions); proveïment i potabilització al Saler, el Palmar i el Perellonet (1 milió); reconstrucció de la xarxa d’aigües, biblioteca, enllumenat i l’escola de la Torre (44,6 milions); enllumenat, instal·lacions escolars i esportives al Forn d’Alcedo (31,4 milions); depuració d’aigua a Pinedo (10,6 milions).
Inversions “a pulmó”
Sol parlar l’alcaldessa d’assumir “a pulmó” les inversions requerides en la ciutat, i així s’ha fet gràcies a la capacitat del tercer ajuntament d’Espanya. Mentrestant, els diners transferits per l’executiu de Sánchez s’han quedat pràcticament sense tocar. Levante-EMV ha accedit a la relació de cinc memòries presentades per l’Ajuntament de València fins al 12 de novembre de 2025, les quals sumen una quantitat de 453.000 euros, és a dir, el 0,3 % dels fons cedits pel Govern central.
El primer projecte per al qual s’ha presentat memòria està destinat a reparar desperfectes en l’alcaldia del Forn d’Alcedo i consumix un import de 42.242 euros. Entre altres treballs, es rehabiliten les façanes exteriors al camí d’Alabau i carrer Guadalquivir per a eliminar les marques produïdes pel llot de la dana, se substituïxen cortines afectades per vinils instal·lats en vidres de dos finestres, i es pinta parcialment l’escala interior d’un edifici.
El segon projecte servix per a reparar i millorar l’alcaldia de Castellar-l’Oliveral mitjançant el pintat de tota la façana, el canvi del pladur en zones a on han eixit humitats, la neteja de cortines blanques, el canvi de portes com la del despatx d’alcaldia o la neteja de les parets de formigó. El gasto en esta pedania és de 43.776 euros.
El tercer projecte —amb inversió de 44.856 euros— consistix a reparar els desperfectes de l’alcaldia de la Torre, amb la neteja de gelosies, reixes i façanes, la substitució de cortines de totes les dependències de la primera i segona planta i la reparació de la instal·lació elèctrica i la substitució per lluminàries.
CEE Rosa Llàcer i barraca de Cotofío
Finalment, els dos projectes restants servixen per a reparar la barraca de Cotofío (en la pedania de la Torre, amb la menor inversió) i arreglar els desperfectes ocasionats per la dana en el Centre d’Educació Especial Rosa Llàcer. És ací a on es destina la major part dels fons executats, amb una memòria presentada per valor de 299.042 euros. Esta inclou una quinzena de treballs, des de la retirada d’enderrocs fins a la demolició de part d’un mur, passant per la reparació de bigues i la instal·lació d’un nou grup electrogen.
L’Ajuntament denuncia que “el Govern no ha agilitzat en res la complicada i pesada normativa de contractació”. No obstant això, esta baixa mobilització de fons externs contrasta amb la iniciativa d’altres consistoris de menys capacitat, alguns dels quals ja han gastat el 43 % de les ajudes. Per exemple, Picanya ha presentat memòries per valor de 31 milions (dels 71,1 milions rebuts). Algemesí ha mobilitzat 73 milions (el 27,16 %). Massanassa ha presentat memòries per valor de 7 milions (dels 54,8 rebuts). I Catarroja ha executat 17 milions, molt lluny dels 453.000 euros del Cap i Casal.
