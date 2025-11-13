RAMADERIA
El Govern confina totes les granges d’aus d’Espanya després de l’auge de la grip aviària
La mesura afectava inicialment 138 municipis valencians i s’amplien les mesures preventives de reforç davant de l’augment del risc d’expansió de la influença aviària
Creix el risc d’expansió de la grip aviària en les granges espanyoles, incloses les de la Comunitat Valenciana, a on fins ara estaven confinades les de 138 municipis. Des de hui, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha decretat el confinament de totes les aus de corral que es crien a l’aire lliure a Espanya. “Es tracta d’un reforç de les mesures preventives enfront de la influença aviària davant de l’augment del risc d’expansió d’esta malaltia altament infecciosa”, assegura una resolució decretada pel Ministeri d’Agricultura.
L’orde ministerial, publicada en el Boletín Oficial del Estado, estén a totes les granges avícoles, incloses les explotacions ecològiques i les d’autoconsum o les que produïsquen carn o ous per a la seua venda directa al consumidor, la prohibició que els animals romanguen a l’aire lliure que ja regia des d’este dilluns dia 10, en les zones considerades d’especial risc i especial vigilància, 1.201 municipis.
La mesura es pren després de l’elevació del risc de l’entrada de la malaltia a Espanya en l’última setmana. Per a avaluar este risc es tenen en consideració factors com el nombre de focus notificats a Europa, els punts en els quals es localitzen i els moviments d’aus silvestres des de zones de risc en el continent. A Espanya s’ha constatat una abundància d’ocells migradors en zones d’aiguamolls, habitual en esta època de l’any. A més, el descens de les temperatures és un factor que facilita la supervivència del virus. Les mesures de confinament tracten d’evitar el contacte de les aus de corral amb les migratòries que poden ser portadores del virus.
14 focus
Des del mes de juliol s’han notificat 139 brots d’influença aviària en granges avícoles d’Europa. A Espanya s’han produït 14 focus en explotacions, la mitat a Castella i Lleó, a més de 53 en aus silvestres i 5 en captives.
L’orde publicada prohibix la cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral i queda prohibit donar aigua a les aus de corral procedent de depòsits als quals puguen accedir aus silvestres, excepte en cas que siga tractada a fi de garantir la inactivació de possibles virus d’influença aviària.
Depòsits d’aigua
Els depòsits d’aigua situats en l’exterior, requerits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral, quedaran protegits suficientment contra les aus aquàtiques silvestres. D’altra banda, queda prohibida la presència d’aus de corral o un altre tipus d’aus captives en els centres de concentració d’animals, inclosos els certàmens ramaders, les mostres, les exhibicions i les celebracions culturals, així com qualsevol concentració d’aus de corral o un altre tipus d’aus captives.
En els casos en els quals no siga possible el confinament de les aus de corral, l’autoritat competent de les comunitats autònomes podrà autoritzar el manteniment d’estes a l’aire lliure mitjançant la col·locació de teles gabials o qualsevol altre dispositiu que impedisca l’entrada d’aus silvestres. En este cas, les aus hauran d’alimentar-se i abeurar-se en l’interior de les instal·lacions o en un refugi que impedisca l’arribada d’aus silvestres i evite el contacte d’estes amb els aliments i l’aigua destinats a les de corral.
