Més de 3.700 aspirants es presenten per a cobrir 119 places convocades per l’empresa pública Vaersa
El 40 % es destina a promoció interna, i el 60 %, al torn lliure, amb un 10 % reservat a persones amb diversitat funcional
L’empresa pública Vaersa, dependent de la Vicepresidència Segona per a la Recuperació, Medi Ambient, Infraestructures i Territori, celebra, este mes de novembre, les proves selectives corresponents als processos d’oferta pública d’ocupació 2021-2024, amb un total de 3.743 persones admeses que opten a 119 places. Dissabte passat, 8 de novembre, es van celebrar les primeres convocatòries, amb 3.299 persones inscrites i 31 proves tècniques, i dissabte que ve, 15 de novembre, tindrà lloc la segona jornada, en la qual participaran 444 aspirants en cinc proves per a cobrir huit places.
Les proves, de caràcter teoricopràctic, es desenrotllen mitjançant el sistema de concurs oposició, segons les bases publicades en el portal d’ocupació de Valenciana d’Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental, SA (Vaersa), i s’ajusten a les funcions específiques de cada categoria professional. Les àrees amb més places corresponen a operaris de prevenció i vigilància, amb 30 llocs; peons qualificats de manteniment forestal, amb 16, i peons de residus, amb 25.
Places per a enginyers tècnics
En l’àmbit tècnic i professional, s’oferixen quatre places per a cada una de les categories d’enginyeria tècnica agrícola, enginyeria tècnica forestal, tècnic en educació ambiental i veterinari. També s’inclouen tres places per a administratiu, huit places per a capatàs PN-forestal i dos per a especialista en maneig de flora i fauna; guia zelador de caça; mecànic; enginyeria forestal i tècnic superior en flora i fauna. Amb una única plaça es convoquen els llocs d’analista SIG i cartografia; coordinador de prevenció i vigilància; emissor de prevenció i vigilància; tècnic de qualitat; formador mediambiental; enginyeria tècnica forestal de sistemes de gestió; cap de manteniment de plantes; llicenciat en Ciències Ambientals; oficial de segona d’envasos; operador tècnic informàtic i tècnic en topografia.
Del total de places convocades, el 40 % es destina a promoció interna, mentres que el 60 % restant correspon al torn lliure, amb un 10 % reservat a persones amb diversitat funcional.
Vaersa és una empresa pública de la Generalitat que desenrotlla treballs, obres, estudis, informes, projectes, direcció i gestió de servicis públics en matèria de medi ambient, amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat i la gestió responsable dels recursos naturals de la Comunitat Valenciana.
