Una nova bassa contra incendis al Montgó muntada en un tres i no res

El depòsit circular, construït al Racó del Calafat, està inclòs en el Pla local de prevenció d’incendis forestals de Dénia

Les obres pugen a 54.161 euros i les paga l’Ajuntament

El muntatge de les peces de formigó armat del depòsit d’extinció d’incendis

El muntatge de les peces de formigó armat del depòsit d’extinció d’incendis / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Construir esta bassa contra incendis és com armar un mecano gegant. Les peces acoblen perfectament. En un tres i no res, està fet. Bé, el termini de les obres és d’una setmana. No n’hi ha prou amb encaixar els panells de formigó armat. Cal fer els enganxaments a la xarxa d’aigua i impermeabilitzar el depòsit, que té un diàmetre interior de 10 metres i 3 metres d’altura. La capacitat és de 235,61 metres cúbics. S’utilitzarà perquè els helicòpters d’extinció carreguen aigua per a llançar-la sobre les flames i també perquè els bombers òmpliguen els tancs dels camions.

Todas las piezas de hormigón del depósito, ya ensambladas

Totes les peces de formigó del depòsit, ja acoblades / Levante-EMV

La bassa reforça la protecció contra els incendis al Montgó. S’està construint en el paratge del Racó de Calafat de Dénia, pròxim al parc natural. Este depòsit està inclòs en el Pla local de prevenció d’incendis forestals, aprovat en 2021. L’Ajuntament denier va adjudicar les obres per 54.161 euros. Les paga el consistori.

Més recursos contra el foc

La bassa està en una parcel·la de titularitat municipal del carrer Pansa. S’havia detectat que en esta franja del límit del Montgó, en la interfície urbanoforestal, no hi havia suficients punts d’aigua per a combatre els incendis. Este depòsit suplix eixa falta d’infraestructures d’extinció de focs en la cara nord del parc natural.

