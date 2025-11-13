Una nova bassa contra incendis al Montgó muntada en un tres i no res
El depòsit circular, construït al Racó del Calafat, està inclòs en el Pla local de prevenció d’incendis forestals de Dénia
Les obres pugen a 54.161 euros i les paga l’Ajuntament
Construir esta bassa contra incendis és com armar un mecano gegant. Les peces acoblen perfectament. En un tres i no res, està fet. Bé, el termini de les obres és d’una setmana. No n’hi ha prou amb encaixar els panells de formigó armat. Cal fer els enganxaments a la xarxa d’aigua i impermeabilitzar el depòsit, que té un diàmetre interior de 10 metres i 3 metres d’altura. La capacitat és de 235,61 metres cúbics. S’utilitzarà perquè els helicòpters d’extinció carreguen aigua per a llançar-la sobre les flames i també perquè els bombers òmpliguen els tancs dels camions.
La bassa reforça la protecció contra els incendis al Montgó. S’està construint en el paratge del Racó de Calafat de Dénia, pròxim al parc natural. Este depòsit està inclòs en el Pla local de prevenció d’incendis forestals, aprovat en 2021. L’Ajuntament denier va adjudicar les obres per 54.161 euros. Les paga el consistori.
Més recursos contra el foc
La bassa està en una parcel·la de titularitat municipal del carrer Pansa. S’havia detectat que en esta franja del límit del Montgó, en la interfície urbanoforestal, no hi havia suficients punts d’aigua per a combatre els incendis. Este depòsit suplix eixa falta d’infraestructures d’extinció de focs en la cara nord del parc natural.
