Pérez Llorca reapareix en “mode president” després de ser triat per Feijóo
El candidat a la investidura acudix a supervisar les labors d’extinció d’un incendi pròxim a Finestrat, localitat de la qual és alcalde
Juanfran Pérez Llorca, el triat per Alberto Núñez Feijóo per a rellevar Mazón amb permís de Vox, ha reaparegut este dijous i ja amb una clara aurèola presidencial. El número dos del PP valencià ha acudit a supervisar les labors d’extinció d’un incendi a la Vila Joiosa, molt pròxima a Finestrat, municipi del qual és alcalde des de 2015.
Pérez Llorca ha deixat constància de la seua visita a l’emergència en les seues xarxes socials en un to molt institucional, pràcticament de president. Ha estat acompanyat dels també alcaldes de Benidorm, Toni Pérez, i de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza.
“M’he desplaçat per a conéixer de primera mà l’evolució de l’incendi que s’ha produït en les obres d’ampliació de l’Hospital de la Marina Baixa, a la Vila Joiosa. Afortunadament, el foc està controlat, no ha afectat l’edifici principal ni els pacients i no hi ha persones afectades. Vull agrair a la direcció de l’hospital i als cossos i forces de seguretat l’excel·lent operativa que han portat a terme”, ha assenyalat.
Pérez Llorca havia estat allunyat dels focus des de dilluns, un dia abans de ser assenyalat pel seu pressent nacional com el successor de Mazón. Eixe dia va acudir a la Junta de Síndics (és encara portaveu del PP en les Corts) ja com a clar favorit en les travesses successòries, si bé va negar que Génova l’haguera informat de res.
L’endemà va arribar la fumata blanca, i des de llavors no hi havia hagut notícies del candidat del PP a la investidura més enllà d’alguns missatges creuats en xarxes socials amb diversos membres de l’actual Consell, que el van felicitar per ser el triat per Génova.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partit municipalista que impulsa Jorge Rodríguez reclama eleccions anticipades
- Tempestes en el nord de la Comunitat Valenciana a partir d’esta matinada
- La dimissió no frena les protestes: convocada una concentració amb el lema “Mazón a presó”
- El mur “artesanal” del jardí de Trini Simó pren forma
- Més de cent amants de la meteorologia es reuniran a Algar
- Camps dona suport a un relleu de Mazón sense eleccions, però amb congrés del PPCV
- Cano: “El Consell no abandonarà la línia marcada per Mazón”
- El lloguer precari s’estén a l’àrea metropolitana de València