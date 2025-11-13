Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del ‘perro’ a la ‘granera’: el PSPV li pega la volta a les crítiques de Mompó a Morant

Il·lustració de les joventuts socialistes que mostra una dona que podria ser Diana Morant “agranant” amb una granera les sigles de PP i Vox

Il·lustració de les joventuts socialistes que mostra una dona que podria ser Diana Morant “agranant” amb una granera les sigles de PP i Vox / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

En política, una crítica pot convertir-se en una oportunitat. Es va demostrar en la prèvia de les generals de 2023, quan Pedro Sánchez va ser capaç de transformar els insults de “perro” pràcticament en un eslògan de campanya, en el que molts consideren un colp d’efecte clau en el desenllaç electoral. I a eixe antecedent semblen acollir-se ara les joventuts socialistes, que tracten de repetir la jugada encara que amb Diana Morant de protagonista.

La líder del PSPV va ser titlada de “granera” pel president de la Diputació i del PP de València, Vicent Mompó, que va traçar eixa comparativa per a denunciar una suposada inacció de Morant des del Ministeri de Ciència després que esta assenyalara que ni ell ni Juanfran Pérez Llorca van fer “res” durant la dana del 29-O.

Una granera que ara els socialistes volen convertir, en ple debat sobre la successió de Carlos Mazón, en símbol de neteja i regeneració democràtica. “Agranem els Mazón, Mompó, Catalá… Agranem el Partit Popular de sempre, el Partit Podrit. Amb Diana Morant, netejarem la política valenciana, alçarem la hipoteca reputacional que ens ha deixat el pitjor govern de la història de l’autogovern”, assenyalen les joventuts del PSPV en un missatge en xarxes socials.

