Llevant UE | Plantilla
“Seria molt bonic guanyar per primera vegada a Mestalla”
El lateral Manu Sánchez veu els granota “amb molta confiança” per a batre el València
M. Abad/ Á. García-Granero
El lateral del Llevant UE Manu Sánchez destaca la importància del derbi contra el València del pròxim 21 de novembre, valora la parada per les seleccions com una oportunitat per a millorar i es mostra feliç en el club granota mentres somia a aconseguir la primera victòria llevantinista a Mestalla. Respecte al partit contra el València CF, Manu Sánchez va assenyalar ahir: “Sabem que és un partit molt especial per a la ciutat. A l’afició li hauria agradat més jugar dissabte o diumenge, per a poder acudir amb la família. Però nosaltres no podem clavar-nos en això; la Lliga decidix els horaris”, va comentar Manu amb serenitat.
Més enllà del dia i l’hora del partit, que no agrada a ningú, el defensor va mostrar l’ambició del vestuari amb vista al partit: “Sabem que, per a l’afició, és un partit molt important, i també ho és per a nosaltres. Si no m’equivoque, el Llevant no ha guanyat mai a Mestalla, i seria un dia molt bonic per a fer-ho per primera vegada”. Manu Sánchez va reconéixer que la parada de lliga pels partits de la selecció espanyola absoluta i de la sub-21 ha servit a l’equip per a “desconnectar i recarregar energies” després d’unes setmanes intenses. “Ara tenim deu dies per a preparar el següent partit i millorar el que hem de fer”, va assenyalar el jugador, que va assegurar que veu el grup “tranquil i amb molta confiança”. Sobre el seu futur, Manu Sánchez, que està cedit pel Celta de Vigo, es va mostrar prudent respecte a una possible continuïtat més enllà de la seua cessió: “No depén tant de mi, depén dels clubs. Però estic molt a gust i feliç. Estic jugant molt, em sent bé amb els companys, amb el cos tècnic i amb la ciutat, que és magnífica”, va recalcar.
