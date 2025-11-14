La C. Valenciana arriba al conclave de finançament amb un Consell en funcions i sense consensos
La reunió preparatòria del Consell de Política Fiscal i Financera plasma la falta d'unitat entre partits, la bretxa entre Generalitat i Govern i els recels de l'esquerra davant les exigències de Vox per a la investidura de Pérez Llorca
La Comunitat Valenciana torna a asseure's este pròxim dilluns en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), l'òrgan en el qual es debaten assumptes vitals com les condicions per a elaborar els pressupostos o el model de repartiment dels diners entre l'Estat i els territoris, amb els quals després se sufraguen els servicis públics fonamentals i que maltracta des de fa dècades l'Administració valenciana.
La cita pren de nou l'autonomia en una posició d'una certa debilitat per a defendre la seua posició, amb els consensos en matèria de finançament trencats i amb el Consell en funcions després de la recent dimissió de Carlos Mazón i en plenes negociacions amb Vox per a pactar la seua successió. Encara que l'orde del dia del conclave inclou un punt sobre la reforma del sistema de finançament, les esperances de la Generalitat que es produïsquen avanços són pràcticament nul·les.
Així ho ha volgut deixar patent la consellera d'Hisenda, Ruth Merino, este divendres després de la ja habitual reunió amb els grups parlamentaris que se celebra a les portes de cada CPFF. Merino ha exhibit el seu escepticisme sobre la trobada dels consellers d'Hisenda amb la seua homòloga en el Govern, María Jesús Montero, que segons ha assenyalat busca "fer-nos creure que portaran al Congrés els Pressupostos Generals de l'Estat". Està previst que l'executiu aprove en eixe conclave els objectius d'estabilitat, pas indispensable per a presentar els comptes.
Així mateix, Merino ha lamentat que eixe punt de l'orde del dia referent a "l'estat de situació de la reforma del sistema de finançament autonòmic" no és més que "un punt de farciment perquè no ens queixem del fet que no es parla del que més importa a les comunitats, sobretot a la C. Valenciana", en al·lusió a eixa reforma del model de repartiment de recursos.
Amb tot, la titular d'Hisenda ha insistit que tornarà a reclamar una "urgent" reforma del sistema a Montero i el fons d'anivellament per a compensar eixe infrafinançament, si bé ha criticat que el procés seguix "en el mateix punt" i que el CPFF es convoca per interés de Moncloa.
"Qui necessita que es debaten o s'aproven [els objectius d'estabilitat] és el Govern d'Espanya per a poder portar-los al Consell de Ministres i després al Congrés, per a fer l'efecte que estan governant, quan jo crec que ja fa temps que el Govern d'Espanya és un govern que no governa, simplement administra", ha retret.
El PSPV eludix el fons d'anivellament
En esta trobada amb Merino han participat Toni Gaspar (PSPV), Joan Baldoví (Compromís) i Teresa Ramírez (Vox). El socialista ha posat el focus en eixes negociacions del PP amb Vox per a investir Juanfran Pérez Llorca i s'ha mostrat "preocupat" pel "peatge" que els populars hagen de pagar als de Santiago Abascal, una formació "que no creu en les autonomies", ha recordat el diputat socialista.
Gaspar no ha volgut entrar en el debat del fons d'anivellament, una ferramenta reclamada pel PSPV en temps de Ximo Puig però de la qual ara es desmarca la formació. S'ha centrat a reclamar a Merino que situe "els interessos dels valencians per damunt", malgrat que "unes altres comunitats del mateix signe polític" que el Consell manegen altres interessos amb la reforma del finançament.
Baldoví i el "dia de la marmota"
Compromís sí que ha mantingut el seu suport al fons d'anivellament, remarcant que en l'actual cicle econòmic és més fàcil implementar-lo gràcies a la major recaptació fiscal, i ha aprofitat per a exigir al PP i al PSPV que "aclarisquen quin és el seu model" de finançament. Baldoví ha lamentat viure en "el dia de la marmota", ja que "passen els anys i el sistema de finançament continua sumant anys caducats".
El portaveu no ha volgut anar al xoc amb els socialistes per no secundar ja eixa ferramenta compensatòria, però ha destacat que és una proposta "que no fa mal a ningú", ja que "beneficia les comunitats que ingressen per davall de la mitjana".
El síndic valencianista ha incidit també en la interinitat del Consell actual, i ha considerat que "estar en funcions no ajuda a res". "Per això volem eleccions ja i que isca un president fort i no sotmés a les exigències de l'extrema dreta", ha conclòs.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partit municipalista que impulsa Jorge Rodríguez reclama eleccions anticipades
- Del ‘perro’ a la ‘granera’: el PSPV li pega la volta a les crítiques de Mompó a Morant
- Més de 3.700 aspirants es presenten per a cobrir 119 places convocades per l’empresa pública Vaersa
- Pérez Llorca reapareix en “mode president” després de ser triat per Feijóo
- Més de cent amants de la meteorologia es reuniran a Algar
- El mur “artesanal” del jardí de Trini Simó pren forma
- Camps dona suport a un relleu de Mazón sense eleccions, però amb congrés del PPCV
- La planta valenciana de Coca-Cola genera 692 milions al PIB autonòmic i 11.000 ocupacions