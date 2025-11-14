La dana d’octubre va deixar a la Ribera superàvits de pluja de fins al 327 %
Malgrat el temporal, el mes passat va registrar temperatures per damunt de la mitjana
El pas de la dana Alice, el mes d’octubre passat, per la Ribera va generar problemes en diversos municipis amb trombes de gran intensitat en curts períodes de temps que van col·lapsar claveguerams o van desbordar barrancs, a més de provocar tota classe de desperfectes. Tal va ser el nivell de precipitació que, en algunes poblacions, el mes es va tancar amb superàvits de pluja de fins al 327 %.
Segons l’informe climàtic mensual elaborat per l’Agència Estatal de Meteorologia, els registres pluviomètrics en les diferents estacions de mesurament de la comarca van mostrar anomalies de pluja positives. És a dir, va caure més aigua del que es considera normal per a esta època de l’any, si es té com a referència el període històric comprés entre 1991 i 2020.
El major superàvit de la comarca es va donar a Sollana, amb una anomalia hídrica positiva del 327 %: la precipitació acumulada en octubre va ascendir a 326 litres per metre quadrat (la mitjana històrica d’este mes se situa en 76,3). Representa, a més, el tercer superàvit més alt de la Comunitat Valenciana, tan sols superat per les dades de les illes Columbretes (546 %) i Torrelamata (339 %).
Sollana no és l’únic municipi de la comarca que va registrar importants anomalies positives. L’observatori d’Alginet va registrar 264 litres per metre quadrat, mentres que la mitjana històrica és de 75,5, per la qual cosa el superàvit va ser del 250 %. En el cas de l’estació de la cooperativa agrícola, l’anomalia es va situar en el 239 %. Alginet (Coagri, 239 %), Montserrat (237 %), Turís (231 %) i Carcaixent (201 %) són la resta d’observatoris en els quals els registres de pluges d’octubre van triplicar, com a mínim, la mitjana històrica.
L’informe destaca els episodis de pluja torrencial registrats en municipis com Benifaió, Almussafes o Sollana en el matí del dia 11, i emfatitza l’extraordinari registre de Carcaixent, a on un nucli de pluja estàtic i sense tempesta va acumular 168,4 litres per metre quadrat, dels quals 110 van caure només en una hora.
A pesar que Aemet considera que el mes d’octubre va ser molt humit o extremadament humit a la Ribera, els acumulats més importants es van donar durant els dies en què la comarca es va veure afectada per la dana Alice. Malgrat la seua incidència, les temperatures van ser més càlides que de normal. En el cas de Sumacàrcer i Turís, es van registrar anomalies positives d’un grau, i a Carcaixent, Montserrat o Polinyà els termòmetres es van situar 0,8 °C per damunt de la mitjana.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partit municipalista que impulsa Jorge Rodríguez reclama eleccions anticipades
- Del ‘perro’ a la ‘granera’: el PSPV li pega la volta a les crítiques de Mompó a Morant
- Més de 3.700 aspirants es presenten per a cobrir 119 places convocades per l’empresa pública Vaersa
- Pérez Llorca reapareix en “mode president” després de ser triat per Feijóo
- El mur “artesanal” del jardí de Trini Simó pren forma
- Més de cent amants de la meteorologia es reuniran a Algar
- Camps dona suport a un relleu de Mazón sense eleccions, però amb congrés del PPCV
- La planta valenciana de Coca-Cola genera 692 milions al PIB autonòmic i 11.000 ocupacions