L’aeroport de València supera els 10 milions de viatgers
Es tracta d’un increment del 8,2 % respecte a l’acumulat dels deu primers mesos de 2024
L’aeroport de València ha registrat un rècord en les seues dades acumulades des de gener fins a octubre, al comptabilitzar un total de 10.083.151 passatgers durant estos mesos, un 8,2 % més que el mateix període de l’any 2024, segons les dades facilitades per Aena.
Quant als vols, quan falten dos mesos per a tancar l’any, la terminal valenciana ha operat un total de 78.779 moviments, la qual cosa suposa un increment del 6,4 % respecte als mateixos mesos de l’any anterior. Concretament, el mes d’octubre va tornar a ser històric en les instal·lacions aeroportuàries, al comptabilitzar-se 1.093.461 viatgers, la qual cosa implica un augment del 8,1 % en el trànsit de passatgers.
Procedències
El trànsit internacional continua sent majoritari en la terminal valenciana, amb 830.800 passatgers registrats en octubre, un 10,7 % més. D’altra banda, el mercat domèstic va registrar 258.395 viatgers, un 0,1 % menys. Tot això en relació a vols comercials i respecte al mateix mes de l’any anterior.
Entrant a detallar les principals procedències i destinacions dels passatgers internacionals registrats en octubre, els més nombrosos van ser els d’origen/destinació Itàlia, que van sumar 175.677 viatgers; seguits d’Alemanya, amb 98.711; Països Baixos, amb 87.870; el Regne Unit, amb 84.477, i França, amb 82.277.
Vols
Quant a les operacions d’octubre, l’aeroport de València va operar un total de 8.405 vols, la qual cosa implica un augment del 2,6 % respecte als moviments d’aterratge i enlairament del mateix període de l’any anterior.
