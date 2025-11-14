L’EMT pinta nous carrils bus en zones congestionades per a guanyar velocitat
La previsió és pintar almenys cinc vies de gran circulació d’autobusos
EMT València i el Servici de Mobilitat de l’Ajuntament de València han elaborat un “pla de xoc” per a senyalitzar nous carrils exclusius que permeten millorar la velocitat comercial del transport públic en vies especialment congestionades.
La xarxa d’EMT València està en màxims històrics, ja que els viatges s’han triplicat respecte a 2019 i han crescut un 12 % en comparació amb 2024. “Per això, i amb la finalitat de continuar millorant el servici després d’analitzar l’increment dels temps d’algunes línies, se senyalitzaran carrils EMT-taxi exclusius en algunes de les vies més congestionades per a on circulen també algunes de les línies amb més afluència de passatgers de tota la xarxa com són la 99, amb 26.000 passatgers al dia (laborables); la 95, amb 13.000, o la 92, amb 11.000”, ha destacat el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell.
Mesures d’urgència per l’afecció de l’eix Pérez Galdós-Giorgeta
Les obres actualment en execució de l’eix Pérez Galdós-Giorgeta obliguen a desviar el trànsit motoritzat per les vies adjacents i congestionen la circulació en determinats moments del dia. És el cas de Pius XII, a on s’ha procedit, esta setmana, a senyalitzar i segregar mitjançant elements separadors i bol·lards reflectors el carril dret, entre Menéndez Pidal i Joaquim Ballester, que es convertix en carril exclusiu EMT-taxi. Per esta via circulen les línies 60, 62, 63, 64 i 92 de l’EMT.
En els pròxims dies s’executaran els treballs en el tram de Manuel de Falla més pròxim al pont Nou d’Octubre, a on se senyalitzarà un carril EMT-taxi central i es deixaran, per a la resta del trànsit, tres carrils d’accés al pont i el carril dret d’accés a Pío Baroja. Per Manuel de Falla circula la línia 95.
En el carrer Nou d’Octubre en direcció a avinguda del Cid, per a on circulen les línies 73, 95, 98 i 99, també se senyalitzarà un tram de carril EMT-taxi exclusiu amb elements separadors per a assegurar l’accessibilitat en la parada Ciutat Administrativa 9 d’Octubre-Cieza.
D’altra banda, en l’accés a plaça d’Espanya des de Sant Vicent Màrtir, se senyalitzarà amb pintura i elements separadors el carril central i es reordenarà adequadament la planta viària a fi d’evitar els trenats que compliquen la circulació. Este tram de Sant Vicent Màrtir forma part de l’itinerari de les línies 27 i 64 de l’EMT.
Carril bus exclusiu en l’eix Menorca-Serreria-Lluís Peixó
Els treballs de senyalització d’un carril exclusiu per al transport públic s’efectuaran també en els dos sentits de l’eix que engloba els carrers Menorca, Eivissa, Serreria, Marí Blas de Lezo i Lluís Peixó. Un eix altament concorregut i pel qual circulen les línies 4, 19, 30, 31, 32, 92 94, 98 i 99 de l’EMT.
