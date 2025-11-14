Sanitat
Mor Manuel María Llombart Bosch, primer director general de l'IVO
El centre complix l'any que ve 50 anys d'història com un referent en Oncologia
Manuel María Llombart Bosch, l'exdirector de l'Institut Valencià d'Oncologia (IVO), i pare de l'actual gerent del centre, ha mort a València als 85 anys. La família se n'acomiadarà a partir d'esta vesprada. La vetla tindrà lloc esta vesprada a partir de les 16 hores en el tanatori municipal de València, on també tindrà lloc la missa. Esta se celebrarà demà a les 10.45 hores.
L'oncòleg va ser un dels impulsors del centre de referència oncològic, que este any 2026 complirà mig segle d'història d'innovació cuidant dels pacients amb càncer de la Comunitat Valenciana. Va ser el seu primer director general i un dels membres fundadors del centre. Va ocupar el càrrec fins a l'any 2007, quan el va succeir el seu fill, Manuel Llombart Fuertes, el que fora conseller de Sanitat en l'època d'Alberto Fabra, entre els anys 2012 i 2015. A més, també va ocupar el càrrec de vicepresident de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València (ICOMV); per això, l'any 2017, va rebre la Medalla al Mèrit Col·legial "per la seua notable labor en favor de la professió".
Una trajectòria lligada al canvi del càncer
Al llarg de la seua trajectòria, les perspectives mèdiques del càncer han canviat totalment. En una entrevista de l'any 2017, explicava que quan va començar "a treballar en la Fundació IVO era un hospital que ajudava a morir els valencians" i s'havia convertit en un "que ajuda a curar el càncer als valencians". Des de fa dècades, era un dels defensors de la col·laboració publicoprivada en el sector sanitari.
El cognom Llombart és una de les sagues familiars lligades al món de la sanitat valenciana i, concretament, en el camp oncològic. Manuel era metge de professió, una professió heretada del seu progenitor, i que també compartix Antoni Llombart, molt lligat a l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), igual que el president de Càncer València, Tomás Trénor, qui també va ser patró de la Fundació IVO.
Reaccions a la defunció
Després de conéixer la notícia sobre el decés de Llombart, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha volgut destacar la seua "contribució al tractament del càncer", així com tota la seua trajectòria, "des del seu exercici professional com a oncòleg i com a fundador de l'Institut Valencià d'Oncologia", una institució que és, per al titular de Sanitat, "pionera i referent en la lluita contra esta malaltia".
