MOTOGP

Prop de 2.000 agents de la Guàrdia Civil en el dispositiu de seguretat de Cheste

Pilar Bernabé destaca que “és un dispositiu important per a garantir la seguretat d’un dels principals esdeveniments esportius de la C. Valenciana”

La Delegació del Govern recomana als aficionats que s’informen de la situació de les carreteres i dels accessos al circuit en les webs oficials

Trànsit establix mesures especials i itineraris alternatius i Renfe reforça els seus servicis

La delegada del Govern, Pilar Bernabé, al costat de representants de la Guàrdia Civil a Cheste

Jorge Valero

València

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, juntament amb el general en cap de la 6a Zona de la Guàrdia Civil a la Comunitat Valenciana, José Antonio Fernández de Luz, ha presentat, este matí, en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, el dispositiu especial de seguretat del Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana, que se celebra des d’este divendres fins diumenge, 16 de novembre. En este període, l’Institut Armat desplega prop de 2.000 efectius integrats per guàrdies civils de diverses especialitats. Es tracta, segons ha afegit, “d’un important dispositiu per a garantir la seguretat d’un dels principals esdeveniments esportius de la Comunitat Valenciana”.

Segons ha explicat la delegada, els efectius que participen en el dispositiu “estaran distribuïts pel circuit i en la localitat de Cheste amb tasques de seguretat viària, orde públic, seguretat ciutadana i antiterrorista”.

Pilar Bernabé se sube a la moto de la Guardia Civil en Cheste

A més, el dispositiu comptarà amb tots els mitjans humans disponibles tant de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil com del Centre de Gestió de Trànsit de Llevant, els quals coordinaran la regulació i vigilància de la circulació en l’àrea d’influència del circuit, A-3, A-7 i en les carreteres secundàries d’accés a este “per a aconseguir la màxima fluïdesa i seguretat viària possible”, ha dit Bernabé. També es disposarà d’un dron equipat amb càmera, que permet la transmissió d’imatges al Centre de Gestió de Trànsit, que se sumarà als tres helicòpters dotats de radar Pegasus, que faran tasques de regulació i vigilància en les carreteres que porten al circuit.

Pilar Bernabé, en uno de los helicópteros del dispositivo de seguridad para el Gran Premio.

Mapes amb itineraris alternatius

Com a novetat, la DGT ha elaborat mapes explicatius amb itineraris alternatius recomanats per al cap de setmana, amb la finalitat d’alleugerir els accessos principals i millorar la fluïdesa del trànsit durant l’esdeveniment, que es poden consultar en la seua pàgina web. La delegada ha recomanat als aficionats que, “per a evitar aglomeracions, s’informen de la situació de les carreteres i dels accessos al circuit pels canals oficials”.

La Delegada del Gobierno, en la presentación del dispositivo de seguridad en el Circuit Ricardo Tormo.

Servicis de tren i autobús

Per a aquells que no desitgen accedir al circuit en el seu vehicle privat, enguany tornaran a estar operatius els servicis de tren i autobús des de València durant les jornades del gran premi. En este sentit, Bernabé ha recordat que, els dies 14, 15 i 16 de novembre, el Ministeri de Transports reobrirà la línia C-3 de Rodalia en altres 10 km entre Aldaia i el baixador del Circuit Ricardo Tormo de Cheste. De fet, Renfe posarà en marxa un servici llançadora amb 118 trens des de l’estació València Nord fins a la del Circuit per a desplaçar-se al gran premi. Els trens tindran parada en totes les estacions intermèdies entre València Nord i el baixador del Circuit.

AlertCops

La delegada ha demanat “prudència” a tots els visitants, als quals ha recordat l’existència de l’app AlertCops per a la denúncia telemàtica de qualsevol delicte. Així mateix, ha agraït la col·laboració de l’Ajuntament de Cheste per a la coordinació en matèria de seguretat.

TEMAS

