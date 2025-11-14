El PSOE d’Ontinyent denuncia que la residència de majors de la Beneficència continua sense obrir-se
Recorden que “la jornada de portes obertes va tindre lloc fa més d’un mes”
El PSOE d’Ontinyent ha denunciat que, “més d’un mes després de la jornada de portes obertes, la residència de majors de la Beneficència continua sense obrir les seues portes”. Els socialistes consideren que “este retard és inacceptable, ja que es tracta d’una de les demandes històriques més importants de la ciutat en matèria de servicis socials”.
Al seu torn, recorden que el nou centre multiplicarà per més de dos l’oferta actual de places, que passaran de 41 a 97, totes acreditades com a públiques o concertades amb la Generalitat Valenciana. “Esta infraestructura substituïx l’antiga residència i garantix la continuïtat d’un servici essencial, modern i centrat en la persona, que contribuirà, a més, a generar ocupació i benestar social a Ontinyent i la Vall d’Albaida”, comenten.
El portaveu socialista en l’Ajuntament d’Ontinyent, José Antonio Martínez, ha assenyalat que “és incomprensible que, després de la jornada de portes obertes del 19 de setembre, el Govern d’Ens Uneix no haja concretat una data per a la posada en marxa de la residència”.
Martínez ha lamentat que “la ciutadania continue esperant respostes mentres el Govern local es limita a la propaganda i les fotos”. Segons ha destacat, “en novembre de 2025, la residència continua tancada i els nostres majors continuen sense disposar de les infraestructures que necessiten”.
Des del PSOE d’Ontinyent insistixen que “els diners públics han de traduir-se en millores reals per a la qualitat de vida de les persones. Per això, el Grup Socialista exigix a l’Ajuntament que tramite com més prompte millor la llicència d’obertura i que es pose en marxa immediatament la nova Beneficència, aprofitant totes les oportunitats i ajudes disponibles d’altres administracions”.
