El PSPV copia l'estètica de l'alcalde de Nova York per a impulsar la seua campanya “Volem votar”
El cartell socialista replica el roig intens, l'halo radial i la multitud retallada del pòster novaiorqués en plena ofensiva per a reclamar noves eleccions
Borja Campoy
El nou cartell del PSPV ha cridat l'atenció tant dins com fora del partit. Amb el lema “Volem votar”, els socialistes han adoptat una estètica que remet directament al pòster novaiorqués que es va viralitzar després de la victòria de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani. El paral·lelisme visual és nítid: el roig intens domina tota la composició, la tipografia apareix en majúscules compactes, un halo radial emmarca la figura principal i una multitud retallada sosté pancartes repetides. El conjunt replica un codi gràfic molt recognoscible de la mobilització progressista global.
Més que una simple picada d'ullet, el disseny reproduïx una estructura visual ja consolidada. Un lema contundent en la part superior, una figura en primer pla captada en un gest simbòlic i un fons de masses convertit en patró. En els dos casos, la imatge situa el lideratge polític en el centre d'un clima de mobilització col·lectiva, amb una estètica que mescla propaganda clàssica i disseny contemporani.
El PSPV utilitza este format en un moment de màxima tensió institucional a la Comunitat Valenciana, amb el Consell en funcions després de la dimissió de Carlos Mazón per la seua controvertida gestió de la DANA i amb la direcció socialista reclamant una repetició electoral. La campanya s'articula entorn d'actes públics i la presentació de mocions perquè les corporacions locals es posicionen sobre la continuïtat de la legislatura. En la presentació a Alacant la setmana passada van participar Vicent Mascarell, Rubén Alfaro, José Antonio Amat, Alejandro Luengo i el veterà Ángel Franco.
Majoria social
En este context, l'elecció del cartell cobra sentit polític. El disseny novaiorqués simbolitzava victòria, majoria social i una mobilització de base que sorgia “des de baix”. El PSPV adapta eixos codis per a reforçar un missatge que busca retornar la iniciativa a l'electorat en un moment en el qual considera que la legitimitat del mandat està esgotada. L'ús del roig saturat, de l'halo i de la multitud repetida no és només estilístic, forma part d'un marc visual que pretén transmetre energia, urgència i mobilització.
Experts en comunicació política recorden que les campanyes no són replicables, però sí que permeten adaptar llenguatges visuals que funcionen com a dreceres emocionals. En este cas, el model novaiorqués aporta una estètica recognoscible, associada a participació, comunitat i acció col·lectiva. La composició funciona com un element d'activació en un ecosistema polític on la batalla per l'opinió pública es decidix tant en els discursos com en les imatges.
Campanya
La campanya “Volem votar” busca precisament això, unificar un missatge i projectar-lo des d'un imaginari potent. La direcció socialista interpreta que la crisi oberta després de la gestió de la DANA i l'eixida de Mazón ha deixat un espai polític disponible per a reclamar una nova anomenada a les urnes. Alhora, el cartell contribuïx a situar Diana Morant en un relat d'alternativa, amb una estètica que acompanya la idea de lideratge emergent enfront d'un Consell al qual acusen d'estar paralitzat.
La referència visual al cas novaiorqués funciona així com una peça estratègica més, una icona importada i reinterpretada per a reforçar un moment d'ofensiva política. El PSPV adopta un llenguatge gràfic que ja ha demostrat la seua capacitat per a concentrar missatge, identitat i mobilització en una sola imatge, en una fase en la qual els socialistes busquen reordenar el tauler valencià i reactivar el seu electorat.
