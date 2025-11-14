Tavernes de la Valldigna i la Universitat de València impulsen la I Universitat de Primavera
La localitat es convertirà en seu universitària, l’abril de 2026, fruit de l’acord entre les parts
L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha arribat a un acord amb la Universitat de València (UV) per a impulsar la Universitat de Primavera. Després de mesos de negociacions entre les parts, esta primera edició serà, per fi, possible i se celebrarà en la localitat l’abril de 2026.
La iniciativa naix amb l’objectiu de convertir Tavernes en un espai de trobada, reflexió i aprenentatge, en què els eixos temàtics giren entorn de la llengua, la història i la cultura de la Valldigna, posant en valor el patrimoni i la identitat col·lectiva.
Les universitats estacionals de la UV són iniciatives obertes al públic que perseguixen projectar el potencial de la comunitat investigadora sobre el seu espai geogràfic més pròxim, fomentar la presència i la implicació de la Universitat de València en les comarques valencianes i transferir formació, investigació i coneixement més enllà de les aules universitàries
L’alcaldessa, Lara Romero, subratlla que “la posada en marxa de la I Universitat de Primavera és una magnífica notícia per a Tavernes i suposa un pas avant en la nostra aposta per una cultura viva, arrelada i oberta al coneixement, que reforçarà el paper de la ciutat com a punt de trobada i projecció del nostre patrimoni i identitat col·lectiva”.
Romero afig que este acord és fruit de mesos de treball i suposa un benefici per a totes les parts implicades, ja que Tavernes i la comunitat educativa “tindran l’oportunitat de gaudir d’un programa de primer nivell, amb ponències i activitats que reconeixeran la nostra llengua, història i cultura. Estem molt il·lusionats amb esta col·laboració i convençuts que serà només el principi de moltes iniciatives conjuntes”, finalitza l’alcaldessa.
Per la seua banda, el gerent de la Universitat de València, Juan Vicente Climent, explica que “estos programes d’universitats estacionals arriben a diversos municipis de la província de València i cada any s’organitzen trobades sobre temes específics que són interessants per al territori, amb conferències, taules redones, exposicions i altres activitats amb diversos dies de duració”.
Climent destaca la importància de l’arribada d’este programa en la localitat, ja que “Tavernes és una ciutat important i la capital natural de la Valldigna”.
En els pròxims mesos es faran públics tots els detalls sobre les ponències, data concreta i programa complet d’activitats, que comptaran amb la participació de professorat universitari, investigadors i especialistes en la història i la cultura del nostre territori.
