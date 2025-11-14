Vox demana en les Corts prohibir el nicab i el burca en espais públics en plena negociació amb Pérez Llorca
Insta també el Govern a incorporar en les lleis el veto a l'ús d'estes peces per "atemptar contra la dignitat de les dones" i sancionar els qui les porten
Europa Press
Vox ha presentat este divendres una proposició no de llei (PNL) en les Corts per a instar el Consell en funcions, que governa el PP en solitari, a prohibir l'ús del nicab i el burca en espais públics "per atemptar contra la dignitat de les dones". Esta PNL, registrada este divendres a la vesprada com una proposta de tramitació d'urgència, coincidix amb les negociacions entre PP i Vox per a acordar un successor de Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat, amb el termini obert fins dimecres que ve. Els populars van proposar com a candidat el secretari general del PPCV i síndic en les Corts, Juanfran Pérez Llorca. En la proposició no de llei, Vox demana instar el Consell a mostrar el seu rebuig a l'ús en l'espai públic de les peces de vestuari conegudes com a nicab i burca, "per ser contràries a la nostra cultura i costums i per atemptar contra la dignitat de les dones".
En segon lloc, emplaça el Govern a incorporar a l'ordenament jurídic espanyol una prohibició general d'ús en l'espai públic d'estes peces, "a fi d'establir el seu caràcter il·lícit i deixar assentat el principi que la seua utilització no podrà ser objecte de tutela jurídica". Vox també demana al Govern modificar la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, per a sancionar la utilització d'estes peces de vestuari, "així com l'acció d'obligar al seu ús per part de pares o tutors, i fixar les sancions apropiades".
Lleis sobre drets dels estrangers
Una altra de les seues peticions és reformar la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, per a "assegurar que la reincidència en esta conducta -igual que altres infraccions greus- siga sancionada en tot cas amb l'expulsió del territori nacional quan siga feta per estrangers". Finalment, Vox sol·licita modificar la Llei orgànica 10/1995, del Codi Penal, amb el propòsit de prevore específicament la sanció penal de qui pretenga imposar a una altra persona eixa mateixa conducta il·lícita de l'ús d'estes peces.
En declaracions remeses als mitjans, el diputat David Muñoz diu que la PNL "forma part del compromís de Vox amb la defensa de la igualtat, la seguretat i la identitat cultural", i insta el Govern central a "actuar sense complexos i amb determinació per a garantir l'eficàcia d'estes reformes".
Vox ha registrat esta PNL després que esta setmana haja presentat esmenes al Projecte de llei de la Generalitat per a la millora de la renda valenciana d'inclusió (RVI), on demana que es garantisca als beneficiaris de l'ajuda "l'aprenentatge de l'idioma, l'alfabetització, la plena participació cultural i convivencial d'acord amb el costum del país", així com "la renúncia a qualsevol pràctica que atempte contra la dignitat i integritat de la infància i les dones". També exigix que l'ocupació d'una vivenda siga considerada infracció "molt greu".
