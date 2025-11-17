Un Consell “sense president” i amb les agendes a mig gas
Quasi dos setmanes després de la seua dimissió, Mazón seguix reclòs a Alacant, i la mitat del seu govern, pràcticament sense activitat pública
El Consell baixa pulsacions. Pel camí de les dos setmanes des que Carlos Mazón va anunciar la seua dimissió i va posar, així, data de caducitat al seu govern, l’activitat dels membres de l’executiu valencià s’ha reduït considerablement. Mentres, els focus es desplacen a la negociació amb Vox per a pactar la investidura de Juanfran Pérez Llorca com a nou president.
En este lapse d’interregne i interinitat, Mazón no ha tornat a donar senyals de vida, encara que roman en el càrrec fins que s’acorde el seu reemplaçament. Reclòs en la seua Alacant natal des del mateix dia en què va comparéixer per a tirar la tovallola, va presidir el ple de l’endemà per a liquidar la programada eixida de Gan Pampols (que es va celebrar també a Alacant) i el de dimarts, l’única jornada en la qual ha tingut agenda: la compareixença davant de la comissió d’investigació de les Corts.
A penes uns quants tuits en onze dies és el balanç d’activitat com a president en funcions. Tornarà a ser protagonista este dilluns, quan acudix a una altra comissió d’investigació sobre la dana, però en este cas en el Congrés, a on el format és molt menys favorable a priori per al dirigent popular.
Reactivació gradual
Altres consellers també han reduït molt significativament la seua exposició des de llavors. Destaquen la vicepresidenta primera, Susana Camarero; el titular de Sanitat, Marciano Gómez; la d’Hisenda, Ruth Merino, i el d’Educació, José Antonio Rovira, que, segons l’agenda publicada diàriament per la Generalitat, a penes han protagonitzat actes públics des del passat 3 de novembre. Especialment cridanera és l’absència de Rovira, de la màxima confiança de Mazón i a qui no se li ha vist més que en un acte oficial.
Camarero, per tindre també el càrrec de portaveu, va comparéixer davant dels mitjans després dels dos plens del Consell celebrats des de la dimissió de Mazón. La seua agenda oficial sembla centrada, estos dies, en la representació institucional del Consell, perquè ha acudit a fòrums, gales i entregues de premis, però les reunions de treball han sigut residuals estos dies.
Menys agenda encara ha tingut Rovira, el gran desaparegut. La setmana passada, el conseller d’Educació només va acudir, el divendres 7 de novembre, a l’acte d’inici de curs acadèmic del CEU-Cardenal Herrera. Esta setmana ha eixit lleument de la seua hibernació per a assistir a esdeveniments també de representació institucional. Este divendres ha tingut la primera reunió de treball en quasi dos setmanes, en la Universitat d’Alacant.
Merino, per la seua banda, va tindre tres reunions de coordinació del seu departament, una entrega de premis i l’obertura d’unes jornades en la setmana de la dimissió de Mazón. Com Camarero, sembla que la seua agenda ha anat recobrant el pols estos dies. Amb el Consell de Política Fiscal i Financera molt a prop, la titular d’Hisenda ha mantingut reunions amb alts càrrecs responsables de finançament i este divendres ha presidit la Comissió Mixta Corts-Consell.
Una cosa similar passa amb Gómez, que després d’una primera setmana amb tot just un parell d’actes (una visita a un hospital i una xarrada universitària), esta setmana s’ha anat reactivant, ha protagonitzat la campanya de vacunació i ha acudit a la interterritorial de Sanitat, a més d’alguna reunió interna. La titular d’Innovació, Comerç, Indústria i Turisme, Marián Cano, a penes ha tingut dos actes menors, si bé la seua setmana ha estat ocupada majoritàriament per la seua visita a la fira turística de Londres, la World Travel Market.
Els pilars del Consell en funcions
L’escassa activitat d’este grup de consellers contrasta amb la d’uns altres com Vicente Martínez Mus (que suma les competències de la reconstrucció a la seua cartera de Medi Ambient, Infraestructures i Territori), Miguel Barrachina (Agricultura), Nuria Martínez (Justícia) o Juan Carlos Valderrama (Emergències), que han mantingut, si no augmentat, la seua presència pública.
Martínez Mus, elevat després de l’eixida de Gan Pampols, és qui més projecció està tenint en estos dies d’interinitat del Consell. Com a nou “cap” de la reconstrucció, el conseller no només ha tingut actes oficials cada dia, sinó que la gran majoria han sigut promocionats per la Generalitat, que ha enviat convocatòries de premsa sobre estos. Ha visitat Quartell, el desert de les Palmes, l’ajuntament de Castelló o la Pobla de Farnals, entre altres actes en els quals ha aprofitat per a informar dels avanços de les tasques de recuperació de la Generalitat.
Barrachina, a qui molts veien guanyant pes en el Consell en eixa reforma de Mazón truncada pel seu anunci de dimissió, és l’altra gran cara visible d’esta Generalitat en funcions. Amb algunes competències en la reconstrucció des de la seua Conselleria d’Agricultura, Barrachina ha visitat, estos dies, obres de la dana i ha mantingut trobades amb cooperatives del sector o amb els contractistes. A més, en xarxes manté també una notable activitat.
Finalment, estan actius, però en un segon pla, els consellers Juan Carlos Valderrama (Emergències) i Nuria Martínez (Justícia). Encara que sense convocatòries de premsa, els dos han continuat amb el seu ritme més o menys habitual estos dies i han alternat visites protocol·làries, reunions internes i inauguracions i clausures d’esdeveniments.
