Perspectives econòmiques

Cuerpo destaca que l’economia espanyola manté el pols del creixement

Tant el Govern com la Comissió Europea eleven al 2,9 % la seua estimació de creixement per a Espanya en 2025

El Govern elevarà, este dimarts, dos dècimes, fins al 2,9 %, la seua previsió de creixement per a 2025

EFE

Madrid

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha assenyalat, este dilluns, que les dades corroboren que l’economia espanyola manté el pols del creixement, la qual cosa ha portat el Govern a revisar a l’alça el quadro macroeconòmic.

Durant la seua compareixença en el Congrés davant de la Comissió Mixta per a la Unió Europea per a donar compte del pla de recuperació, Cuerpo ha confirmat que demà s’elevarà dos dècimes, fins al 2,9 %, el creixement previst per a l’economia espanyola en 2025.

Segons ha dit, l’actualització de l’executiu està en línia amb la revisió de la Comissió Europea, que este dilluns ha millorat també al 2,9 % la seua estimació de creixement per a Espanya en 2025, i al 2,3 % la de 2026.

“El Govern, de la mà d’estes últimes dades, que mantenen el pols de creixement com deia, i en línia amb el que estan fent altres analistes, actualitzarà també el quadro macro per a l’any 2025 elevant les nostres previsions”, ha explicat.

