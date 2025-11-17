Perspectives econòmiques
Cuerpo destaca que l’economia espanyola manté el pols del creixement
Tant el Govern com la Comissió Europea eleven al 2,9 % la seua estimació de creixement per a Espanya en 2025
EFE
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha assenyalat, este dilluns, que les dades corroboren que l’economia espanyola manté el pols del creixement, la qual cosa ha portat el Govern a revisar a l’alça el quadro macroeconòmic.
Durant la seua compareixença en el Congrés davant de la Comissió Mixta per a la Unió Europea per a donar compte del pla de recuperació, Cuerpo ha confirmat que demà s’elevarà dos dècimes, fins al 2,9 %, el creixement previst per a l’economia espanyola en 2025.
Segons ha dit, l’actualització de l’executiu està en línia amb la revisió de la Comissió Europea, que este dilluns ha millorat també al 2,9 % la seua estimació de creixement per a Espanya en 2025, i al 2,3 % la de 2026.
“El Govern, de la mà d’estes últimes dades, que mantenen el pols de creixement com deia, i en línia amb el que estan fent altres analistes, actualitzarà també el quadro macro per a l’any 2025 elevant les nostres previsions”, ha explicat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor Manuel María Llombart Bosch, primer director general de l'IVO
- Del ‘perro’ a la ‘granera’: el PSPV li pega la volta a les crítiques de Mompó a Morant
- El partit municipalista que impulsa Jorge Rodríguez reclama eleccions anticipades
- L’aeroport de València supera els 10 milions de viatgers
- Més de 3.700 aspirants es presenten per a cobrir 119 places convocades per l’empresa pública Vaersa
- Pérez Llorca reapareix en “mode president” després de ser triat per Feijóo
- El mur “artesanal” del jardí de Trini Simó pren forma
- Camps dona suport a un relleu de Mazón sense eleccions, però amb congrés del PPCV