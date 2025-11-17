Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenen un home per un presumpte delicte d’agressió sexual a Algemesí

La víctima va alertar els agents

Instal·lacions de la Direcció Superior de la Policia Local d’Algemesí, en una imatge d’arxiu

Instal·lacions de la Direcció Superior de la Policia Local d’Algemesí, en una imatge d’arxiu / Agustí Perales Iborra

Óscar García

Alzira

La Policia Local d’Algemesí ha detingut un home per un presumpte delicte d’agressió sexual en la localitat. La víctima va alertar els agents després de, com ella mateixa va manifestar, haver patit tocaments per part d’un home.

Després de la telefonada, els agents es van desplaçar immediatament al lloc per a assistir la dona i acompanyar-la a interposar la denúncia corresponent. Una vegada realitzats els esbrinaments pertinents, es va procedir a la detenció de l’home investigat, que va quedar posteriorment a disposició judicial.

El detingut s’enfronta d’un a quatre anys de presó com a responsable d’agressió sexual, segons s’arreplega en l’article 178 del Codi Penal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents