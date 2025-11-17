Detenen un home per un presumpte delicte d’agressió sexual a Algemesí
La víctima va alertar els agents
Alzira
La Policia Local d’Algemesí ha detingut un home per un presumpte delicte d’agressió sexual en la localitat. La víctima va alertar els agents després de, com ella mateixa va manifestar, haver patit tocaments per part d’un home.
Després de la telefonada, els agents es van desplaçar immediatament al lloc per a assistir la dona i acompanyar-la a interposar la denúncia corresponent. Una vegada realitzats els esbrinaments pertinents, es va procedir a la detenció de l’home investigat, que va quedar posteriorment a disposició judicial.
El detingut s’enfronta d’un a quatre anys de presó com a responsable d’agressió sexual, segons s’arreplega en l’article 178 del Codi Penal.
