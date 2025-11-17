La gamba blanca de Calp ja és marca registrada
L’Oficina de Patents culmina l’expedient que confirma la singularitat d’este marisc i el vincula al municipi
Cada dia arriben al port calpí 2.000 quilos de gamba blanca
L’Ajuntament de Calp ha rebut la notificació de l’Oficina de Patents i Marques de la culminació de l’expedient instruït per a crear un distintiu que contribuïsca a potenciar i promocionar la gamba blanca de Calp. Així les coses, ja està registrada, a nom del consistori, la marca “Gamba blanca de Calp”.
Coincidint amb les celebracions del centenari de la Confraria de Pescadors, l’Ajuntament va sol·licitar, l’any passat, a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, registrar una marca que subratllara la singularitat del marisc calpí. “Gamba blanca de Calp” se suma a la marca “Peix de Calp”, també registrada per l’Ajuntament, Creama i la Confraria, fa uns anys, per a potenciar i promocionar les captures dels pesquers del pòsit calpí.
“Gamba blanca de Calp” dona valor a un producte gastronòmic del qual arriben 2.000 quilos al dia al port. És un marisc molt apreciat en l’alta cuina i que també es consumix en les llars.
L’alcaldessa, Ana Sala, va anunciar este dissabte, en el transcurs de les jornades gastronòmiques “Sabors de la Mar”, organitzades per Creama, que esta marca ja estava registrada oficialment. “Fem un pas decisiu per a blindar un distintiu de qualitat i reforçar el nostre símbol gastronòmic local. Este segell reconeix el treball de tota la cadena: des de la faena fins a la llotja i la seua destinació final en les nostres cuines i restaurants. Ara acompanyarem la marca amb accions de promoció i la projectarem en fires com a sinònim d’excel·lència i Mediterrani”.
Suport al sector pesquer
En la jornada, l’alcaldessa també va al·ludir a la crisi del sector pesquer. “Però una marca forta només se sosté amb un sector fort. De poc servix el segell si no garantim condicions dignes de treball, un port operatiu i segur i una cadena que afija valor des de la mar fins al plat. La nostra flota necessita oxigen i dies de treball i el port necessita millores impostergables”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor Manuel María Llombart Bosch, primer director general de l'IVO
- Del ‘perro’ a la ‘granera’: el PSPV li pega la volta a les crítiques de Mompó a Morant
- El partit municipalista que impulsa Jorge Rodríguez reclama eleccions anticipades
- L’aeroport de València supera els 10 milions de viatgers
- Més de 3.700 aspirants es presenten per a cobrir 119 places convocades per l’empresa pública Vaersa
- Pérez Llorca reapareix en “mode president” després de ser triat per Feijóo
- El mur “artesanal” del jardí de Trini Simó pren forma
- Camps dona suport a un relleu de Mazón sense eleccions, però amb congrés del PPCV