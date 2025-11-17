Enfrontament
Mazón protagonitza un agre enfrontament amb Rufián, que el titla d’“inútil, miserable, homicida i psicòpata”
El president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, ha protagonitzat, este dilluns, en el Congrés, un agre enfrontament amb el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, que l’ha titllat d’“inútil, miserable, homicida i psicòpata”.
En la comissió d’investigació sobre la dana, Rufián ha basat la seua intervenció a donar veu a víctimes de la tragèdia, amb els seus noms, cognoms i fotos. “Té alguna cosa a dir a la seua família?”, ha sigut la seua pregunta recurrent a Mazón.
“Tot el condol a totes les víctimes per igual”, ha replicat el president valencià, paraules que ha menyspreat Rufián, que s’ha encarat també amb la bancada del PP. “Li pesen les morts d’esta gent?”, preguntava el portaveu d’ERC. “Ens pesen a tots”, responia l’interpel·lat, que s’ha queixat de la utilització de les víctimes.
“Que calle”
I quan Mazón tractava d’embastar més de dos frases per a explicar la seua actuació, el diputat d’ERC el tallava: “No mentisca”. En diversos moments de l’interrogatori s’han creuat este tipus de retrets, amb Rufián demanant que no li mentisca “a la cara” i el president acusant-lo de dir falsedats.
Mazón ha aprofitat també per a subratllar que hi ha hagut col·lectius de víctimes —ha citat Unió del Poble 29-O— secundats per 80.000 firmes, que van demanar comparéixer en el Congrés i no se’ls va incloure en el llistat de testimoniatges amb el qual es va obrir la comissió d’investigació. “Sap quina és la diferència entre vosté i jo? Que vosté ha vetat víctimes i jo no”, ha recriminat a Rufián.
El diputat independentista ha tancat el seu interrogatori sentenciant Mazón: “Jo li he dit fora i li ho dic a la cara: vosté és un inútil, un mentider, un incapaç, un miserable, un homicida, i això és un psicòpata”, ha resolt. “Qui utilitza eixe llenguatge es descriu a si mateix”, ha contestat el president.
