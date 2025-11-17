Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oportunitat a Albalat dels Tarongers per a víctimes de violència masclista

Un taller de 25 hores permetrà adquirir coneixements, reconnectar amb la naturalesa i desenrotllar habilitats

Albalat dels Tarongers

Albalat dels Tarongers / Daniel Tortajada

Marián Romero Torres

Marián Romero Torres

Albalat dels Tarongers

Albalat dels Tarongers ha posat en marxa una interessant iniciativa amb el nom “Sembrant noves oportunitats”. Es tracta d’un taller formatiu per a dones víctimes de violència de gènere en el qual s’aprén a cuidar i mantindre l’entorn rural.

L’objectiu és el treball en equip, a més de l’adquisició de coneixements en jardineria, però, sobretot, reconnectar amb la naturalesa i desenrotllar habilitats personals en un entorn pràctic i col·laboratiu.

Es tracta d’un taller de 25 hores impulsat per l’Ajuntament amb el qual l’Administració perseguix posar a l’abast d’estes dones noves oportunitats.

A això se suma una taula redona organitzada el mateix dia 25 amb el títol “De la denúncia a la transformació: camins contra la violència de gènere”, que tindrà lloc a les 18 hores en l’auditori i reunirà tant experts de la Guàrdia Civil com juristes i representants del Centre Dona 24H de Segorbe.

25-N

Esta iniciativa es llança en vespres del 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència cap a les Dones (25N), una data que es commemorarà en nombrosos racons del Camp de Morvedre, amb una programació especial organitzada per consistoris i col·lectius de dones. A més, a Sagunt, la manifestació del 25N convocada per la Coordinadora Feminista de Camp de Morvedre eixirà a les 18:30 hores des de l’ajuntament i recorrerà els carrers del municipi com a acte central de la jornada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents