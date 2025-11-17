Oportunitat a Albalat dels Tarongers per a víctimes de violència masclista
Un taller de 25 hores permetrà adquirir coneixements, reconnectar amb la naturalesa i desenrotllar habilitats
Albalat dels Tarongers ha posat en marxa una interessant iniciativa amb el nom “Sembrant noves oportunitats”. Es tracta d’un taller formatiu per a dones víctimes de violència de gènere en el qual s’aprén a cuidar i mantindre l’entorn rural.
L’objectiu és el treball en equip, a més de l’adquisició de coneixements en jardineria, però, sobretot, reconnectar amb la naturalesa i desenrotllar habilitats personals en un entorn pràctic i col·laboratiu.
Es tracta d’un taller de 25 hores impulsat per l’Ajuntament amb el qual l’Administració perseguix posar a l’abast d’estes dones noves oportunitats.
A això se suma una taula redona organitzada el mateix dia 25 amb el títol “De la denúncia a la transformació: camins contra la violència de gènere”, que tindrà lloc a les 18 hores en l’auditori i reunirà tant experts de la Guàrdia Civil com juristes i representants del Centre Dona 24H de Segorbe.
25-N
Esta iniciativa es llança en vespres del 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència cap a les Dones (25N), una data que es commemorarà en nombrosos racons del Camp de Morvedre, amb una programació especial organitzada per consistoris i col·lectius de dones. A més, a Sagunt, la manifestació del 25N convocada per la Coordinadora Feminista de Camp de Morvedre eixirà a les 18:30 hores des de l’ajuntament i recorrerà els carrers del municipi com a acte central de la jornada.
