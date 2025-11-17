Per l’Horta denuncia que el desviament de la Saleta destruirà 150.000 m² d’horta protegida
L’associació ecologista presenta al·legacions a un projecte que considera que no té en compte les dades de l’última dana
Per l’Horta denuncia que el projecte de canalització del barranc de la Saleta usa els mateixos càlculs hidràulics de documents anteriors, elaborats amb anterioritat a la dana del 29 d’octubre de 2024, i, per tant, no té en consideració el cabal estimat en este episodi extraordinari de pluges. En el seu document d’al·legacions al projecte, l’associació destaca que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer “juga a justificar en diferit allò que ara no pot per a donar per vàlida la solució projectada i que es troba ja decidida”.
En les conclusions de les al·legacions, l’entitat destaca que, tal com està plantejat, el projecte no solucionarà “els problemes d’avingudes d’aigua per no estar actualitzat al context de canvi climàtic actual”. Per l’Horta, continua l’escrit, defén “solucions basades en la naturalesa” (com la creació de zones d’inundació controlada o jardins d’aigua) que tinguen “un enfocament holístic del territori”, en lloc de models de final de canonada com el que ha presentat la CHX per a la Saleta. L’enfocament que defén l’Associació està en la línia del projecte europeu SpongeWorks, en el qual, paradoxalment, ja participa la CHX.
El col·lectiu de defensa del territori recorda que el projecte de la Saleta forma part d’un conjunt d’actuacions més ample que inclou, entre d’altres, intervencions en el barranc de Poio i aigües amunt en la conca mitjana del barranc del Poçalet, a més de la creació d’una gran zona verda inundable en el terme municipal de Quart de Poblet. “Per tant —explica Per l’Horta en les seues al·legacions—, no es considera vàlida la solució proposada en el projecte de manera aïllada sense l’execució en capçalera de la resta d’actuacions”.
L’Associació denuncia, a més, la greu afectació del projecte de la Saleta sobre el paisatge de l’Horta Sud, amb la destrucció de 150.000 m² d’horta protegida, la fragmentació del territori, la descontextualització d’elements patrimonials i el tall de séquies i camins. El col·lectiu de defensa del territori recorda que “la zona està travessada per moltes infraestructures lineals i l’única àrea contínua que actualment queda lliure és precisament per a on es pretén construir la nova canalització”.
Perill d’obstrucció de la canalització
El document d’al·legacions recorda també el perill que la conducció soterrada quede obstruïda amb l’entrada d’elements voluminosos arrossegats pel corrent, la qual cosa podria provocar desbordaments en zones que fins ara no han sigut afectades, o ho han estat menys. Segons Per l’Horta, l’obstrucció de la conducció soterrada provocarà que l’aigua busque eixides alternatives, una de les quals “serà tornar al seu llit natural en el seu pas pel centre de la localitat d’Aldaia”. L’Associació alerta, a més, que en el projecte no es fa cap menció d’allò que es pretén fer amb el llit actual.
