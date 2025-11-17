Tots els ponts trencats en la Diputació de València
La brega dialèctica entre càrrecs del PP i Ens Uneix amb el PSPV acaba en els tribunals i amb rèpliques institucionals en ajuntaments com Gandia o Mislata
Mompó denuncia el secretari d’Organització dels socialistes per calúmnies
En vespres de la negociació dels pressupostos de la Diputació de València per a 2026, l’hostilitat entre l’equip de govern de PP i Ens Uneix i el principal partit de l’oposició, el PSPV, ha escalat d’intensitat. Tant que ha acabat en els tribunals.
Esta setmana se celebrava, en la Ciutat de la Justícia, un acte de conciliació previ a la interposició d’una querella per calúmnies del PP de la província de València al secretari d’Organització del PSPV, Vicent Mascarell, després d’unes declaracions que este va fer en juliol en les quals responsabilitzava el PP de la vandalització de la seu del partit.
“No estem davant d’una gamberrada, ni davant d’uns fets improvisats de dissabte a la nit, sinó que es tracta d’un acte violent, amb premeditació, traïdoria i nocturnitat, que té un autor intel·lectual amb nom i cognoms: el PP”, va dir Mascarell en una compareixença el 6 de juliol, després que la seu començara el dia pintada de negre.
“És l’odi destil·lat contra els socialistes, la violència verbal contra Sánchez per part d’Aznar i M. Rajoy, la que genera conseqüències com el que hem viscut esta nit”, va declarar aquell matí, que coincidia amb el congrés nacional del PP. Hores després, un grup juvenil extremista reivindicava l’agressió. Este passat dijous se celebrava l’acte de conciliació previ a la querella, però només es van presentar els denunciants.
Només esta setmana s’han produït tres xocs de gravetat en el context polític de la Diputació. A més de la citació judicial, l’equip de govern de PP i Ens Uneix, amb qui els socialistes mantenen també una relació tensa, ha deixat en l’aire les subvencions a Gandia. Precisament, assenyala Ens Uneix, pels “insults” i “mala educació” del mateix Mascarell, que, a més de número tres del PSPV, és regidor a Gandia.
D’altra banda, ha transcendit que l’Ajuntament de Mislata ha retirat a la Diputació la condició de membre del Patronat de la Fundació Miquel Navarro, que impulsa la posada en marxa d’un museu amb l’obra de l’escultor valencià. La Diputació estava en el Patronat des de la seua constitució, en l’anterior mandat, amb el PSPV en la presidència, i ha finançat les obres per a obrir un museu en esta ciutat de l’Horta Sud. L’alcalde de Mislata és Carlos Fernández Bielsa, que també és el portaveu socialista en l’oposició de la Diputació. Esta retirada de la condició de patró no ha assentat bé en l’equip de govern, que s’ha assabentat per carta esta setmana.
Un any de ruptura
La veritat és que, des de fa un any, les relacions entre l’equip de govern i l’oposició s’han devaluat en la institució provincial. Cal recordar que, després de la dana, la Diputació va ser de les poques institucions que van aconseguir pactar un pressupost de reconstrucció, aprovat quasi per unanimitat, i que incloïa les reivindicacions de PSPV i Compromís.
Des de llavors, la tensió ha anat en augment. D’una banda, les ja nul·les expectatives d’una moció de censura de l’esquerra, juntament amb Ens Uneix, al PP ha dinamitat els intents d’acostament entre el PSPV i els seus excompanys liderats per l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez. D’altra banda, el focus públic que ha guanyat Vicent Mompó després de la dana l’ha convertit en objecte de crítica intensa per part de PSPV i Compromís.
L’escalada verbal ha anat pujant d’intensitat en les últimes setmanes. En el ple del mes de setembre, Mompó i Fernández Bielsa van mantindre una topada a compte de la dana. El socialista va acusar Mompó de mentir davant de la jutgessa que investiga la gestió del 29-O.
El president provincial, com a resposta, va traure a col·lació el cas del castell unflable en el municipi de Bielsa, Mislata, a on van morir dos xiquetes: “Em demana que reba les víctimes de la dana. Ha rebut vosté els familiars de les xiquetes que van morir en l’unflable de Mislata?”.
La tensió no s’ha rebaixat. Entre els socialistes tampoc ha assentat gens bé que el president de la Diputació, Vicent Mompó, carregara, fa uns dies, contra la secretària general del PSPV, Diana Morant: “És igual tindre-la a ella en el Govern que a una granera”. Morant havia dit prèviament que tot el PPCV són “inútils”.
