València és triada “ciutat de l’any” per una revista de viatges
El guardó se centra bàsicament en la gastronomia de la capital
La revista Food and Travel Magazine ha anunciat els guanyadors dels Food and Travel Reader Awards 2025. En la seua catorzena edició, estos prestigiosos guardons, els nominats i premiats dels quals són proposats i votats pels lectors, reconeixen l’excel·lència i les destinacions més atractives en els àmbits de la gastronomia i els viatges. La regidora de Turisme, Innovació i Inversions i presidenta de la Fundació Visit València, Paula Llobet, ha arreplegat el premi en el marc de la Fira World Travel Market i ha mostrat la seua satisfacció perquè València haja sigut distingida com a “ciutat de l’any” en esta edició dels Food and Travel Magazine Reader Awards 2025.
“Este reconeixement, fruit del vot directe dels lectors britànics, confirma la projecció internacional de València com a destinació gastronòmica de primer nivell i reforça el posicionament de la nostra ciutat com a destinació cultural autèntica, sostenible, amable i mediterrània en un mercat tan rellevant com el britànic”, ha afirmat Llobet.
Difusió dels premis
L’edició especial amb els guanyadors estarà disponible a partir del divendres 28 de novembre en botigues Marks & Spencer, la majoria dels establiments Waitrose, Sainsbury’s, Booths i WHSmith al Regne Unit. Amb una tirada de més de 31.000 lectors, Food and Travel Magazine és una de les publicacions britàniques més influents entre els viatgers que trien les seues destinacions a través de la gastronomia, la cultura i l’estil de vida.
Paula Llobet ha assenyalat també que este reconeixement és fruit del treball conjunt entre els xefs, els productors locals, els comerciants, les administracions i la societat valenciana, que han sabut mantindre viva l’autenticitat i la qualitat de la nostra oferta culinària.
En este sentit, la regidora ha recordat que iniciatives com “Rebost del Mediterrani”, impulsada per la Fundació Visit València, contribuïxen a visibilitzar el valor del producte local i la sostenibilitat com a eixos de la gastronomia valenciana. “La nostra cuina és reflex de la nostra cultura i d’un estil de vida mediterrani que cada vegada desperta més admiració fora de les nostres fronteres”, ha afegit.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor Manuel María Llombart Bosch, primer director general de l'IVO
- Del ‘perro’ a la ‘granera’: el PSPV li pega la volta a les crítiques de Mompó a Morant
- El partit municipalista que impulsa Jorge Rodríguez reclama eleccions anticipades
- L’aeroport de València supera els 10 milions de viatgers
- Més de 3.700 aspirants es presenten per a cobrir 119 places convocades per l’empresa pública Vaersa
- Pérez Llorca reapareix en “mode president” després de ser triat per Feijóo
- El mur “artesanal” del jardí de Trini Simó pren forma
- Camps dona suport a un relleu de Mazón sense eleccions, però amb congrés del PPCV