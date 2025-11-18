Alzira insta la constructora a reprendre les obres de l’institut paralitzades set mesos
El Govern municipal entén que la construcció del nou Rei en Jaume pot continuar mentres s’ultima una versió modificada del projecte
L’Ajuntament d’Alzira ha instat la constructora a reprendre les obres de l’institut Rei en Jaume, que porten paralitzades set mesos. El Govern municipal ha sol·licitat a l’empresa que torne al treball en el punt en el qual es va quedar, ja que entén que no afecta les modificacions del projecte que s’han plantejat en els últims mesos.
La construcció del nou centre d’Educació Secundària va començar l’estiu de 2024 després d’anys de reivindicació, ja que l’institut actual patix múltiples deficiències a causa de l’antiguitat de l’edifici. No obstant això, l’empresa va reclamar, per a continuar, que es feren unes modificacions en el projecte que no es van acceptar, i això va alentir els treballs fins a abandonar el lloc per complet.
“No hem parat de treballar perquè les obres puguen reprendre’s com més prompte millor, però els procediments tècnics i legals no són tan àgils com ens agradaria”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis, que ha afegit a continuació: “Hem mantingut diverses reunions entre els servicis municipals, la direcció facultativa del projecte i els tècnics de l’empresa per a salvar totes les discrepàncies que van sorgir entorn de l’execució del projecte i que es van argumentar per a paralitzar l’obra”.
Gomis ha indicat que, fruit d’estes reunions, s’ha elaborat una “nova versió del projecte més detallada i exhaustiva perquè no puguen sorgir incerteses ni obstacles”. El document “s’ha enviat ja a l’empresa constructora i, quan finalitze el període d’audiència, es podria tramitar la modificació en el ple municipal”.
Amb tot, el regidor ha assegurat que el consistori ja ha instat l’empresa a reprendre les obres en el punt en el qual es van paralitzar, ja que el Govern municipal entén que les modificacions plantejades en el projecte no entorpirien la continuïtat de la construcció en estos moments. “Esperem que les obres es reprenguen prompte i puguem veure acabat el nou Rei en Jaume en les condicions previstes”, ha conclòs el regidor.
