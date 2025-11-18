FUTBOL (SELECCIÓ)
Espanya busca segellar el bitllet al Mundial amb la classificació perfecta
Turquia necessita guanyar per set gols o més per a llevar-li als de De la Fuente el lideratge i enviar-los a la repesca
Espanya segellarà, esta nit, el bitllet per al Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic, excepte hecatombe improbable, ja que ha de perdre per una diferència de més de sis gols. Els de Luis de la Fuente tractaran d’arredonir una fase de classificació perfecta guanyant tots els partits i sense encaixar ni un sol gol en els sis partits. Si Unai Simón no rep cap gol seria la primera vegada en la seua història que Espanya finalitza una fase classificatòria, ja siga de Mundial o Eurocopa, sense rebre gol. I, si, a més, certifica un altre triomf, firmarà una classificació irreprotxable, una cosa que només va aconseguir camí a Sud-àfrica 2010 i a l’Eurocopa de 2012 a Polònia i Ucraïna. I en els dos casos es va proclamar campió posteriorment.
Sevilla, talismà
La selecció juga en la seua ciutat talismà, Sevilla, a on només ha perdut un dels 11 partits que ha jugat en este segle, contra Anglaterra en 2018 (2-3). Però, a més, està a un pas d’igualar el rècord de partits oficials sense perdre d’una selecció, amb 31, rècord que va firmar Itàlia entre 2018 i 2021. Així que, com advertia De la Fuente en la roda de premsa prèvia, “ens juguem molt. El prestigi, el número 1 del rànquing mundial, mantindre la ratxa de partits invictes…”.
No s’esperen grans canvis en l’onze espanyol, en què l’eix de la saga tornaria a estar ocupat per Laporte i Cubarsí, després de la marxa de Huijsen a Madrid al ressentir-se d’unes molèsties. El doble pivot l’ocuparien un Zubimendi que lluïx galons en el centre del camp al costat del bètic Fabián, que torna a casa. I, davant, la política del seleccionador convida a pensar que premiara els jugadors que han esperat pacientment el seu moment i que van demostrar a Tbilisi que el seu rendiment mereix la titularitat amb Pino, Merino i Baena per darrere d’un Oyarzabal que és, hui dia, el jugador més en forma del grup.
Turquia mira a la repesca
Turquia, que ha perdut en les seues cinc visites a Espanya, arriba liderada pels seus jóvens talents, Arda Güler i Kenan Yildiz. El del Reial Madrid suma un gol i tres assistències en cinc partits i el de la Juventus és el màxim golejador otomà en la fase de classificació, amb tres gols. Qui no estarà és el seu capità, Hakan Calhanoglu, que es va lesionar la monyica contra Bulgària i no ha viatjat a Sevilla. A més estan advertits Yildiz, Kerem Akturkoglu i Oguz Aydin, que es perdrien el primer partit de la repesca si veuen groga. Això podria provocar que Montella els reserve, ateses les escasses possibilitats de classificar-se que tenen els turcs, que han de guanyar per set gols o més per a llevar-li el lideratge i la classificació directa a Espanya. Els de Vincenzo Montella sumen 12 punts i tenen assegurada la seua plaça en la repesca, en la qual buscaran el bitllet per al tercer Mundial de la seua història i el primer des de 2002.
Onzes probables
-ESPANYA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabián; Yeremy Pino, Merino, Álex Baena; Oyarzabal.
-TURQUIA: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Kokcu, Ozcan; Aydin, Güler, Yildiz; i Akturkoglu.
-ÀRBITRE: Felix Zwayer (ALE).
-Estadi de La Cartuja (Sevilla).
-HORA: 20:45 hores/La 1
