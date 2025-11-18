La indústria alimentària valenciana guanya pes en detriment de l’automòbil
El valor de les vendes de la producció pròpia de l’autonomia es reduïx un 1,15 en 2024 respecte a l’exercici precedent
L’alimentació, impulsada per les cadenes de distribució valencianes —Mercadona i Consum—, s’ha convertit, per dret propi, en el motor de la indústria autòctona. Tant és així que este sector no només és el que més aporta a l’economia local, sinó que, a més, augmenta la seua participació any rere any i eleva la seua distància amb els següents classificats en este particular escalafó.
El valor de les vendes de producció pròpia realitzades per establiments situats a la Comunitat Valenciana es va situar, al tancament de l’exercici passat, en els 60.063 milions d’euros, la qual cosa implica una reducció de l’1,1 % respecte dels 60.752 milions de l’any precedent, és a dir 2023, segons les dades de l’Institut Valencià d’Estadística, que assenyala també que el 97,5 % de les vendes totals correspon a la indústria manufacturera.
Primera
La primera posició en l’escalafó per activitats econòmiques l’ocupa la indústria de l’alimentació, en la qual es van generar 11.055 milions de facturació. Esta xifra equival al 18,4 % del total del sector secundari. La segona posició correspon a la fabricació de vehicles de motor, les vendes de la qual van ascendir als 5.985 milions i acaparaven el 10 % del total. La tercera plaça l’ocupa la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics, amb 5.628 milions i un 9,4 % del total. La quarta està en mans de la indústria química, que va vendre per valor de 5.369 milions i va acaparar un 8,9 % del total.
L’apartat de la indústria de l’alimentació es dividix en partides els percentatges de les quals són molt similars, com la pesca i conserva de fruites i hortalisses (4,5 % del total), altres productes alimentaris (4,3 %), la molta, el forn i les pastes alimentàries (4,1 %) i la indústria càrnia (4 %). Esta branca de la indústria valenciana, com ha quedat dit al principi, ha millorat la seua participació en l’últim any. Així les coses, en un exercici, ha elevat les seues vendes dels 10.573 milions d’euros de 2023 als 11.055 de 2024, per tant, uns 480 milions més. Així mateix, ha incrementat el seu pes en el sector secundari de l’autonomia, al passar del 17,4 % al 18,4 % del total.
Automòbil
Per contra, el sector de l’automòbil ha sigut un dels més perjudicats, en bona part per la crisi que està patint la fàbrica de Ford a Almussafes, que ha reduït la seua producció a uns 98.000 cotxes en l’actualitat enfront dels 210.000 en 2023. Així, el 10,7 % del total de la indústria que representava llavors ha baixat al 10 % de 2024. La indústria química va perdre pràcticament el mateix al passar del 9,5 % al 8,9 %.
Per destinació econòmica, la major part dels 60.063 milions, quasi 25.000, corresponen a béns intermedis, mentres que 16.181 són béns de consum no durador, dins dels quals estan els alimentaris. El tercer grup amb més facturació és el dels béns d’equip, amb 12.601 milions d’euros. Només el 28,2 % de les vendes tenen una intensitat tecnològica mitjana-alta.
