Nova “enganxada” entre Catalá i Grezzi pel pòster de l’alcaldessa rebent un bes de Mazón
L’alcaldessa ordena la retirada del pòster, suspén la sessió i el regidor se l’enganxa a la samarreta
El ple de l’Ajuntament de València ha registrat un nou i agre enfrontament entre l’alcaldessa, María José Catalá, i el regidor de Compromís Giuseppe Grezzi, a col·lació d’un cartell amb el qual ha eixit a intervindre, que ha posat en el faristol i en el qual apareix, amb el lema “Ni oblit, ni perdó”, una foto de Carlos Mazón besant-la. La mateixa que ja va exhibir en el ple anterior.
Catalá ha ordenat a Grezzi la retirada i, davant la negativa d’este, ha assegurat que, evacuada consulta als servicis jurídics, consta un informe en el qual se sosté que tant el faristol, com la bancada, com l’hemicicle no pertanyen als regidors, sinó a la ciutat, i que, “de la mateixa manera que els assistents no poden exhibir pancartes ni aplaudir, vostés, nosaltres, tampoc ho podem fer. O és que es creuen vostés amb més dret que la resta de la ciutadania?”.
Dos vegades cridat a l’orde
Grezzi ha sigut cridat a l’orde dos vegades per este motiu, al negar-se en les dos ocasions a retirar-lo. En eixe moment ha intervingut la portaveu de la seua formació, Papi Robles, que ha reclamat conéixer eixe informe. Catalá ha suspés la sessió i ha convocat els portaveus dels grups municipals. Els “dos minuts” que ha dit s’han multiplicat en el temps.
Al tornar, més de deu minuts després, la situació s’ha fet més curiosa: Catalá ha ordenat per tercera i última vegada que retirara el pòster. El regidor ha mirat a la seua portaveu, que ha fet un gest d’assentiment. Efectivament, l’ha retirat del faristol, però per a enganxar-se’l en la camisa —en la qual ja portava un adhesiu amb el lema “Mazón dimissió”, com la ja clàssica pancarta de les joventuts de Compromís, mil vegades passejada en protestes—. “No li donaré el gust de tirar-me. I el que no evitarà amb el seu autoritarisme és la realitat de la seua relació amb el senyor Mazón”. A continuació ha seguit ja amb el seu discurs relacionat amb la mobilitat, que era el motiu del debat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor Manuel María Llombart Bosch, primer director general de l'IVO
- Del ‘perro’ a la ‘granera’: el PSPV li pega la volta a les crítiques de Mompó a Morant
- Mazón protagonitza un agre enfrontament amb Rufián, que el titla d’“inútil, miserable, homicida i psicòpata”
- L’aeroport de València supera els 10 milions de viatgers
- Més de 3.700 aspirants es presenten per a cobrir 119 places convocades per l’empresa pública Vaersa
- Per l’Horta denuncia que el desviament de la Saleta destruirà 150.000 m² d’horta protegida
- Pérez Llorca reapareix en “mode president” després de ser triat per Feijóo
- El PSPV copia l'estètica de l'alcalde de Nova York per a impulsar la seua campanya “Volem votar”