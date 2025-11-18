Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nova “enganxada” entre Catalá i Grezzi pel pòster de l’alcaldessa rebent un bes de Mazón

L’alcaldessa ordena la retirada del pòster, suspén la sessió i el regidor se l’enganxa a la samarreta

Catalá mira a Grezzi, amb el cartell en la camisa

Catalá mira a Grezzi, amb el cartell en la camisa / Germán Caballero

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

El ple de l’Ajuntament de València ha registrat un nou i agre enfrontament entre l’alcaldessa, María José Catalá, i el regidor de Compromís Giuseppe Grezzi, a col·lació d’un cartell amb el qual ha eixit a intervindre, que ha posat en el faristol i en el qual apareix, amb el lema “Ni oblit, ni perdó”, una foto de Carlos Mazón besant-la. La mateixa que ja va exhibir en el ple anterior.

Catalá ha ordenat a Grezzi la retirada i, davant la negativa d’este, ha assegurat que, evacuada consulta als servicis jurídics, consta un informe en el qual se sosté que tant el faristol, com la bancada, com l’hemicicle no pertanyen als regidors, sinó a la ciutat, i que, “de la mateixa manera que els assistents no poden exhibir pancartes ni aplaudir, vostés, nosaltres, tampoc ho podem fer. O és que es creuen vostés amb més dret que la resta de la ciutadania?”.

Robles abordó el atril para expresar su queja antes de la suspensión del pleno

Robles aborda el faristol per a expressar la seua queixa abans de la suspensió del ple / Germán Caballero

El secretario municipal hace un aparte con los portavoces

El secretari municipal fa un apart amb els portaveus / Germán Caballero

Dos vegades cridat a l’orde

Grezzi ha sigut cridat a l’orde dos vegades per este motiu, al negar-se en les dos ocasions a retirar-lo. En eixe moment ha intervingut la portaveu de la seua formació, Papi Robles, que ha reclamat conéixer eixe informe. Catalá ha suspés la sessió i ha convocat els portaveus dels grups municipals. Els “dos minuts” que ha dit s’han multiplicat en el temps.

Al tornar, més de deu minuts després, la situació s’ha fet més curiosa: Catalá ha ordenat per tercera i última vegada que retirara el pòster. El regidor ha mirat a la seua portaveu, que ha fet un gest d’assentiment. Efectivament, l’ha retirat del faristol, però per a enganxar-se’l en la camisa —en la qual ja portava un adhesiu amb el lema “Mazón dimissió”, com la ja clàssica pancarta de les joventuts de Compromís, mil vegades passejada en protestes—. “No li donaré el gust de tirar-me. I el que no evitarà amb el seu autoritarisme és la realitat de la seua relació amb el senyor Mazón”. A continuació ha seguit ja amb el seu discurs relacionat amb la mobilitat, que era el motiu del debat.

