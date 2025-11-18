Pérez Llorca presentarà demà la seua candidatura per a succeir Mazón en el Consell
La presentació de la candidatura és indicativa que l’acord entre PP i Vox està molt avançat, si bé no hi ha previsió fins al moment de cap acte de firma
El secretari general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, registrarà demà la seua candidatura per a succeir Carlos Mazón al capdavant del Consell, han assegurat fonts populars a Levante-EMV. Just és el dia límit per a formalitzar este pas dins dels terminis reglamentaris.
La presentació de la candidatura és indicatiu que el PP té molt avançat el suport de Vox per a investir el seu triat, traslladen les citades fonts, si bé no hi ha cap comunicat, fins a este moment, d’eixe acord.
Pérez Llorca, actual síndic del PP en les Corts, va ser ungit la setmana passada pel líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, per a rellevar Mazón una vegada que este va anunciar la seua dimissió i va passar a ser president en funcions.
Llorca va comunicar, divendres passat, a través d’X, que havia mantingut una primera trobada presencial amb els negociadors de Vox i que hi havia bona sintonia per a avalar la continuïtat de l’aliança (formal o tàcita) que opera a la Comunitat Valenciana des de 2023.
La presentació de la candidatura posa en marxa la maquinària per a la investidura. Així, la Mesa de les Corts ja ha anunciat que es reunirà este dijous, dia 20, a les 10:30 hores, i la Junta de Síndics ho farà després (a les 11:00 h). D’eixa cita eixirà la data del ple d’investidura del nou president, que ha de ser entre tres i set dies després del tancament del termini (el 19). Per tant, tot apunta al fet que la setmana que ve hi haurà nou president si no hi ha gir de guió d’últim moment i Vox oferix el suport dels seus 13 diputats perquè Pérez Llorca tinga la majoria per a ser triat per la cambra autonòmica.
Santiago Abascal (Vox) ha insistit, en els últims dies, en més d’una ocasió, en la urgència de “preses i dics” per a aconseguir el seu suport. La reclamació d’estes infraestructures, competència del Govern d’Espanya, s’albiren, per tant, com un dels eixos del nou acord de PP i Vox. Altres temes habituals de la guerra cultural, com la immigració i el Pacte Verd Europeu, també formen part de la fulla de peticions amb la qual els negociadors de la formació ultra s’han assegut amb Llorca. En este sentit, els populars valencians i Vox tenen fresc el seu últim pacte, ja que estos últims van donar en març el seu suport als pressupostos de 2025 de la Generalitat, centrats en la reconstrucció després de la riuada.
El partit d’ultradreta ha evitat, a més, qualsevol crítica a Mazón. Fins i tot ha demanat públicament (ho va fer així el seu portaveu en les Corts, José María Llanos) que el candidat del PP per a president fora el més pròxim a Mazón. El diputat Ignacio Gil Lázaro (ex del PP) va fer una intervenció en la comissió d’investigació de la riuada dilluns passat, quan intervenia Mazón, sense qüestionar cap de les decisions, el 29-O, del president en funcions.
