Petrés tornarà al segle XIV este cap de setmana

El castell i les esperades cavallerisses obriran les portes per a rebre els cavallers templers

Templers en el castell en edicions anteriors

Templers en el castell en edicions anteriors / Daniel Tortajada

Marián Romero Torres

Petrés

Petrés retrocedirà fins al segle XIV este pròxim cap de setmana per a celebrar les seues III Jornades Templeres, que enguany s’avancen a mitjan novembre per a evitar coincidències amb altres celebracions.

Una cita amb l’època medieval en la qual s’obrirà el seu castell i s’inauguraran les tan esperades cavallerisses que fa mesos que estan en obres per a convertir-les en una sala multiús. Precisament la seua obertura de portes, ara sí com a contenidor cultural, serà per a albergar una interessant “exposició templera en la qual història, art i misticisme s’entrellacen davall la creu roja del Temple”, expliquen des de l’Ajuntament, organitzador dels actes juntament amb l’Orde Sobirana del Poble Templer (OSPT).

Templarios esperando la procesión.

Templers esperen la processó / Daniel Tortajada

Programa

Les jornades templeres començaran el divendres 21 de novembre, davall el nom “Renàixer del castell”, amb la inauguració del mercat medieval a les 17:30 hores, en el qual s’exposaran llocs de venda i artesans arribats “de tot el regne”, activitat que tancarà les portes el diumenge 23 a les 19 hores. La vesprada de divendres inclourà desfilada de cavallers amb animació i música medieval.

Petrés acollirà activitats durant tot el cap de setmana, de divendres a diumenge. Dissabte, a més de mercat, hi haurà una conferència, “Els templers i el Sant Greal, veritats i mentides”, en les esperades cavallerisses, a càrrec de l’historiador Sergio Solsona. A més, hi haurà “jura de banderes templeres” en el pati d’armes del castell i una processó templera amb tambors, torxes i templers que custodiaran el calze pelegrí i la imatge de la Mare de Déu.

Templarios por el mercado medieval.

Templers pel mercat medieval / Daniel Tortajada

Una desfilada de cavallers obrirà el matí de diumenge i cap a les 12 hores hi haurà torneig eqüestre, justes medievals, un dels moments més espectaculars del dia amb llances, escuts i estendards que onejaran en el vessant del castell. El tancament del mercat medieval dirà adeu a la III edició de les jornades, amb campaments templers, recreacions històriques, granges d’animals, ambientació i decoració de carrers.

