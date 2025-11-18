El projecte “L’armari de la memòria” llança un sos
La plantilla del servici que recopila i difon la història valenciana del col·lectiu LGTBIQ+ denuncia “un bloqueig” al servici d’arxiu i biblioteca, la “cancel·lació continuada” d’activitats i el “silenci” davant d’un concert de finançament que acaba d’ací a 15 dies
Va nàixer amb l’objectiu de recopilar, conservar, descriure, digitalitzar i difondre la història oblidada, dispersa i amagada del col·lectiu LGTBIQ+ a la Comunitat Valenciana i ara llança un sos davant de la possibilitat que d’ací a 15 dies el projecte acabe. Es tracta del projecte “L’armari de la memòria”, que va nàixer (i així es publicita) com un servici públic més de la Generalitat Valenciana. No obstant això, la plantilla ha publicat en xarxes socials un comunicat en el qual advertixen d’un final que sembla pròxim.
Així, en el comunicat, la plantilla denuncia els “obstacles” que ha posat la Generalitat Valenciana “per a la prestació dels servicis de l’arxiu i biblioteca” en els últims mesos, així com la “cancel·lació continuada de projectes i activitats quan, en molts casos, ja estava tot preparat”. A més, alerten que la plantilla no sap res “del futur immediat” en dates determinants, ja que “el pròxim 30 de novembre finalitza el concert amb Lambda, l’actual entitat a càrrec d’esta gestió”. “A 15 dies que concloga el termini, la Generalitat encara no ha anunciat cap fórmula per a garantir la continuïtat del servici”, assenyalen.
“Des del trasllat, en juny, del servici de l’Armari a la nova seu de Casa de la Diversitat, la Direcció General de Diversitat no ha fet més que entorpir la nostra faena, negant-nos l’ús d’espais necessaris per al desenrotllament de l’activitat i impedint durant més de tres mesos l’atenció a persones usuàries”, expliquen des de la plantilla. A més, asseguren que la situació és “insostenible” després d’“impedir la realització de projectes expositius en la mateixa seu i en altres espais, i amb un bloqueig constant de la sala de consultes de l’arxiu i biblioteca per part de l’Administració, amb l’excusa que han sigut programats actes externs que, moltes vegades, ni s’han produït”. Així, denuncien el tancament del servici al públic.
Supervisió al detall
En el comunicat també destaca la “supervisió constant” de qualsevol activitat pública del servici per part de la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, que, amb l’arribada del nou govern, “es va convertir en un exercici de control desproporcionat de tots els continguts que, fins que finalment arriba l’autorització de l’activitat, ha implicat un retard considerable en el seu desenrotllament”.
Finalment, els treballadors destaquen el “silenci” de la Direcció General de Diversitat, que “ha fet que molts projectes no obtingueren autorització, ha comunicat la negativa verbalment en altres situacions, però sense argumentar els motius, i s’ha encarregat de desincentivar propostes que podien resultar incòmodes per a l’actual govern a l’incorporar una dimensió de memòria històrica”.
