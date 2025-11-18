À Punt rectifica i no eliminarà la plaça de la cap de Meteorologia
La direcció de la televisió pública contacta amb els sindicats per a reprendre les negociacions sobre la nova estructura laboral de l’ens
La relació de llocs de treball d’À Punt que ha provocat un important xoc entre sindicats i la direcció de l’empresa pública es mou. Ja no només hi ha una petició per a reprendre les negociacions per part de la cúpula, com es va comunicar divendres passat, sinó que apareixen canvis i contrapropostes al que s’havia parlat fins ara. Una d’estes és la de la plaça de direcció de Meteorologia, que actualment ocupa Victòria Roselló, i que en un principi la direcció plantejava amortitzar amb la nova estructura laboral per a convertir-la en una plaça de Meteorologia de base.
El nom de Roselló, molt insistent des de dies abans de la informació disponible davant de la dana del 29-O, havia aparegut dins de la polèmica per esta nova RLT a l’eliminar-se la plaça de cap de Meteorologia en el document que en un principi havia d’haver aprovat el Consell d’Administració fa dos setmanes i que després, de la queixa del Comité d’Empresa, es va decidir ajornar la seua votació. Deu dies després, la direcció de l’ens ha traslladat als sindicats la intenció d’obrir una nova negociació amb una sèrie de canvis, entre els quals hi ha el de no amortitzar este lloc, és a dir, mantindre’l.
Este és un dels canvis amb el qual la direcció de l’empresa intenta atraure els sindicats perquè s’asseguen a la taula i intentar acostar postures. Per a buscar el pacte, ha citat, ja este dilluns, el Comité d’Empresa. No obstant això, segons fonts coneixedores d’esta primera trobada, que no suposa l’obertura formal d’estes negociacions per a l’RLT, en esta ha quedat evidenciat que les postures de les dos parts continuen allunyades i que l’acord serà més que complicat, ja que els representants dels treballadors lamenten que els canvis són “més estètics” que reals.
Entre altres qüestions perquè més enllà de mantindre la plaça de Roselló com a cap de Meteorologia (qüestió que fins i tot la direcció d’Informatius havia assenyalat que estava treballant per a mantindre), els canvis plantejats per la direcció d’À Punt no han anat molt més enllà. Fonts sindicals indiquen que un dels aspectes que no s’han plantejat modificar d’inici és la reducció a la mitat dels tècnics lingüistes que treballen en l’ens.
“Decepció” sindical
Segons la primera RLT dissenyada per la cúpula d’À Punt, la plantilla de traductors i revisors del valencià passava de 12 a només 6 persones, la qual cosa va encendre les alarmes dins de la radiotelevisió pública per l’impacte que pot tindre en l’ús i la qualitat del valencià en la programació i els servicis informatius. La direcció, per la seua banda, va justificar esta mesura pel fet que la correcció que han de dur a terme alentix la producció de notícies i perquè els redactors han de comptar amb un C1 (un mitjà) per a poder accedir al seu lloc.
L’objectiu dels sindicats, des del primer moment, és que, amb la nova RLT, no s’amortitze cap plaça que estiga actualment ocupada. A més dels lingüistes, l’RLT proposava amortitzar un 30 % de la plantilla digital, així com llocs com un cap del Servici d’Innovació, un cap de Servici de Programes, un de subdirecció de Programació, tres administratius, un de periodista a Barcelona o dos cap d’edició d’Esports. Per la seua banda, proposava crear fins a 15 llocs, inclosos huit periodistes presentadors, diversos operadors tècnics i un director de ràdio.
Fonts dels sindicats van mostrar la seua “decepció” amb este primer acostament de l’empresa. Així, qualifiquen que el conjunt de la primera proposta era “un despropòsit” que feia “molt de mal al projecte d’À Punt” i que, malgrat la situació “inèdita” que el Consell d’Administració no l’haja votada, la direcció “continua amb la mateixa proposta, amb canvis més estètics que una altra cosa”. Així, insistixen, “no se solucionen els problemes d’À Punt”, la qual cosa, segons consideren, passa principalment per estabilitzar la plantilla, augmentar pressupostos i incrementar treballadors, i que això es faça amb un pla estratègic, un contracte programa i un nou pressupost per a l’ens.
