Exposició
Rambleta inaugura la mostra “La cebera”, guanyadora de la XII edició de la seua beca artística
L’obra, de l’artista Asensio Martínez Soler, proposa un viatge a la memòria rural valenciana a través de les construccions agrícoles destinades a resguardar les cebes
Rambleta inaugurarà, el dissabte 29 de novembre, l’exposició “La cebera”, de l’artista Asensio Martínez Soler, projecte guanyador de la XII edició de la beca de producció i investigació artística de Rambleta. La mostra proposa un viatge a la memòria rural valenciana a través de les ceberes, construccions agrícoles hui quasi desaparegudes, per a indagar en la relació entre identitat, paisatge i historiografia.
“A mig camí entre la documentació i la creació plàstica, ‘La cebera’ reconstruïx històries oblidades i rescata signes materials que han quedat fora dels relats hegemònics sobre el territori. El projecte s’articula entorn d’una peça principal que reproduïx una façana d’estètica modernista pròpia de l’horta valenciana que integra elements ceràmics elaborats mitjançant tècniques artesanals. Estes ceràmiques representen motius relacionats amb el cultiu de la ceba. En el revers es mostra un conjunt de fotografies documentals que registren les ceberes, buscant una tipologia formal arquitectònica. Al mateix temps, es presenten quatre escultures realitzades utilitzant les diferents unitats de mesura de la cebera, en les quals es mostra part del material d’arxiu que l’autor ha utilitzat com a part d’investigació i estudi”, diuen des de La Rambleta.
Les ceberes van ser construccions agrícoles destinades a resguardar les cebes per a evitar la seua deterioració mentres es trobava comprador, sorgides a finals del segle XIX en un moment de transició entre una agricultura d’autoconsum i un model orientat al mercat. Erigides amb fusta, planta rectangular i teulada de dos aiguavessos, i amb clares influències de la barraca valenciana, eren espais modestos i funcionals. “Hui, la majoria romanen abandonades o destruïdes”, lamenten des del centre cultural.
L’exposició posa en diàleg estes edificacions —pràctiques i destinades a la producció— amb el desenrotllament simultani de la indústria ceràmica, associada a les aspiracions estètiques de la burgesia de l’època. “Al juxtaposar ceràmica decorativa i fotografia documental, Martínez Soler revela la tensió entre allò que es preserva per la seua bellesa i el que desapareix per considerar-se utilitari”, afigen.
“El projecte no pretén establir un relat tancat; el seu objectiu és mostrar una sèrie de materials que conviden a reflexionar sobre les connexions entre passat i present, plantejant-se des de l’observació detinguda”, explica l’artista. L’elecció del fang i la fotografia subratlla el valor del treball manual.
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el dissabte 29 de novembre a les 12 hores en Rambleta, a on romandrà oberta al públic fins al 25 de gener de 2026.
Nova convocatòria
D’altra banda, el centre cultural, a partir del 15 de desembre de 2025 i fins al 15 de febrer de 2026, obrirà el termini de la nova i tretzena edició de la beca perquè els artistes puguen enviar els seus projectes.
La beca d’investigació i producció artística de Rambleta comporta la concessió d’una dotació econòmica de 6.000 euros, l’espai per a dur a terme la residència artística i suport en la producció del projecte, així com la seua exhibició i difusió. En este sentit, “la beca té com a fi la creació d’un projecte artístic que implique la reflexió crítica davant del fet expositiu mitjançant instal·lacions, intervencions o accions desenrotllades específicament amb adequació a l’espai, i facilitar als seleccionats vies de professionalització en l’àmbit de l’art contemporani”, sustenten des de Rambleta.
