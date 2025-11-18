Vilallonga demana ajuda a la Diputació per a retirar de les muntanyes centenars de pins secs
El Govern local està preocupat pels que puguen caure sobre carreteres o camins rurals. Es tracta d’arbres afectats per la sequera, irrecuperables i que, a més, suposen un risc elevat d’incendis forestals
Josep Camacho
Abans de les pluges de la passada primavera va haver-hi un llarg període de sequera en les comarques centrals valencianes que va afectar sobretot pins mediterranis. Estos arbres són ja irrecuperables i suposen un risc elevat tant d’incendis forestals com de causar danys a vehicles o persones, en el cas dels que estiguen prop de llocs de pas.
A Vilallonga, amb una gran massa forestal, el Govern local ha mogut fitxa i ha demanat ajuda a la Diputació de València per a llevar de les muntanyes estos pins i altres arbres, que es calculen per centenars, almenys aquells que estan prop de carreteres o camins rurals.
Dilluns, el cap de secció de Medi Natural i Gestió Forestal de la Diputació, Fernando Pradells, va visitar algunes zones del terme municipal acompanyat pel regidor de Medi Ambient, Rubén San Pablo. La trobada, organitzada pel regidor, va servir per a exposar este greu problema i plantejar algunes propostes de treball.
Després de la reunió, San Pablo va indicar a este periòdic que preocupen sobretot paratges com la carretera de la Llacuna, la muntanya del Raconc o la senda de Fontanelles. Fa uns dies va caure un pi que va mantindre tallada durant unes hores la carretera de la Llacuna fins que van actuar els operaris municipals. Des de l’Ajuntament també han talat pins en terrenys privats.
Però desfer-se d’un pi sec costa, a les arques municipals, entre mil i dos mil euros, per la qual cosa l’Ajuntament, segons el regidor, no pot realitzar esta labor només amb fons propis, ni tan sols amb les subvencions que periòdicament rep de la corporació provincial per a treballs de silvicultura i gestió forestal, així que la solució seria obrir una línia específica d’ajudes.
“Demanem una cosa semblant al que està fent la Diputació d’Alacant, que està ajudant municipis de la Marina com Benissa o Senija”, comenta el regidor, que ha volgut agrair les gestions del diputat provincial de Medi Ambient, Avelino Mascarell, “per atendre la nostra crida d’auxili davant d’una situació que necessita implicació i valoració”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor Manuel María Llombart Bosch, primer director general de l'IVO
- Del ‘perro’ a la ‘granera’: el PSPV li pega la volta a les crítiques de Mompó a Morant
- Mazón protagonitza un agre enfrontament amb Rufián, que el titla d’“inútil, miserable, homicida i psicòpata”
- L’aeroport de València supera els 10 milions de viatgers
- Més de 3.700 aspirants es presenten per a cobrir 119 places convocades per l’empresa pública Vaersa
- Per l’Horta denuncia que el desviament de la Saleta destruirà 150.000 m² d’horta protegida
- Pérez Llorca reapareix en “mode president” després de ser triat per Feijóo
- El PSPV copia l'estètica de l'alcalde de Nova York per a impulsar la seua campanya “Volem votar”