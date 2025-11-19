Castedo avisa que el PPCV està “absolutament fracturat” i dona per fet el congrés després de l’eixida de Mazón
L’exalcaldessa d’Alacant, referent del sector afí a Camps, reivindica que la militància decidisca “sense lligams ni pressions” i crida a evitar una “lluita fratricida” en la nova etapa del partit
Borja Campoy
L’exalcaldessa d’Alacant Sonia Castedo ha reactivat, este dimarts, el discurs del sector que dona suport a Francisco Camps amb un missatge directe a la direcció del PP de la Comunitat Valenciana, acabada de sacsejar per la notícia que Carlos Mazón no continuarà com a president autonòmic de la formació, anunciada per Alberto Núñez Feijóo. En un comunicat publicat en les seues xarxes socials, Castedo sosté que “per fi s’acosta la celebració del congrés regional del PPCV”, i advertix que el partit “està absolutament fracturat”, una descripció procedent d’una de les veus amb més pes dins del campisme en la província d’Alacant.
Castedo, que des de fa més d’un any canalitza bona part del moviment entorn de l’expresident de la Generalitat, considera que la convocatòria del conclave és una “bona notícia” per als qui “fa més d’any i mig que el reclamen”, però sobretot per als “milers de militants” que, segons afirma, són conscients de la necessitat de “començar a reconstruir” l’organització. “Anirem a eixe congrés”, afirma, enllaçant-lo amb una crida a oferir “treball, lleialtat i experiència”.
L’exregidora alacantina, present en tots els actes de reactivació política de Camps des de la seua absolució judicial, insta al fet que els afiliats “tinguen veu i vot per a triar” i puguen fer-ho “lliurement, sense lligams, sense pressions i sense més interés que el de tornar a aconseguir un partit fort, sense complexos i lliure”. En el seu missatge, Castedo expressa, a més, el seu desig que el procés congressual no derive en una confrontació oberta: “Vull pensar que eixe congrés no es convertirà en una lluita fratricida”, afirma, apel·lant al fet que l’“interés general prevalga sobre el particular”.
“Els militants han de decidir lliurement, sense lligams ni pressions, per a recuperar un partit fort”
El text conclou amb una reivindicació explícita del sector que impulsa el retorn de Camps, després de mesos d’actes, grups de treball i trobades amb antics dirigents: “Tenim capacitat, tenim ganes, tenim la força de milers de persones, tenim programa i no tenim por de res ni de ningú”. Una declaració que manté actiu el pols orgànic en el PPCV en plena transició després de la dimissió de Mazón i a les portes d’un congrés la data oficial del qual encara no ha sigut fixada per la direcció del partit.
El missatge de Castedo es produïx després de més d’un any de moviments interns en el PPCV que han enfrontat, de manera soterrada primer i cada vegada més oberta després, dos sectors del partit: l’estructura actual encapçalada fins ara per Mazón i el corrent que reivindica el llegat orgànic de l’era Camps. Durant este temps, l’expresident ha anat articulant equips de treball en les tres províncies, amb Alacant com un dels seus bastions més sòlids i amb Castedo com a figura central en la reactivació del vell aparell. La seua presència en actes massius, trobades sectorials o presentacions públiques ha sigut constant des que Camps va anunciar la seua voluntat de tornar a competir pel lideratge del partit.
En este context, l’eixida de Mazón al capdavant del PPCV obri un nou escenari en el qual els diferents corrents es preparen per a un congrés que pot redefinir el rumb dels populars valencians de cara als pròxims anys. El sector afí a Camps interpreta la convocatòria com una oportunitat per a tancar un cicle que, consideren, s’ha vist debilitat orgànicament, especialment després de la dana i el desgast derivat de l’absència d’estructures internes consolidades. L’entorn de l’expresident sosté que ha arribat el moment de “retornar la vida” al partit amb una proposta que reivindica l’experiència d’antics quadres i, simultàniament, la incorporació de jóvens que s’han sumat als seus actes en els últims mesos.
“Volem un congrés en què l’interés general prevalga sobre el particular i sense lluita fratricida”
A eixa lògica respon el posicionament de Castedo, que en les seues intervencions ha insistit que el nou lideratge ha de sorgir “des de baix” i no únicament des dels equilibris interns de les institucions. L’al·lusió als “milers de militants” i a la necessitat que puguen decidir “sense pressions” encaixa amb el discurs que el campisme ha construït des de l’absolució definitiva de Camps, el d’un retorn legitimat per la militància i pel paper polític que va exercir durant els seus anys de majories absolutes. L’advertiment sobre la possibilitat d’una “lluita fratricida”, en canvi, reflectix la tensió que es respira en el partit en els mesos previs al congrés, malgrat la crida a la unitat llançada des de càrrecs institucionals.
La incògnita ara és com reaccionarà la direcció nacional del PP i si permetrà un procés obert que done marge a diverses candidatures o si apostarà per una transició més ordenada després de l’eixida de Mazón. En qualsevol cas, el missatge de Castedo confirma que la pugna interna no ha quedat neutralitzada amb el relleu en la presidència autonòmica del partit i que el campisme està disposat a donar la batalla amb un discurs definit i una estructura territorial que s’ha anat construint des de fa mesos en paral·lel al poder institucional.
