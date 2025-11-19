Catalá dona el seu suport explícit a Pérez Llorca per a presidir la Generalitat
El candidat popular confia en el “sentit de la responsabilitat” de Vox per a tancar un acord
Compromís creu que el bloqueig a la zona de baixes emissions a València forma part d’eixa negociació i que l’alcaldessa cedirà
L’alcaldessa de València, María José Catalá, que era l’aposta del PP nacional per a substituir Carlos Mazón en la presidència de la Generalitat, ha donat el seu suport explícit a Juanfran Pérez Llorca, que és qui finalment serà el candidat. Eixe suport s’ha escenificat en una reunió que han mantingut este matí Pérez Llorca i Catalá en plenes negociacions amb Vox per a tancar l’acord d’investidura.
Al final de la reunió, Pérez Llorca ha explicat que han conversat de “molts assumptes”, inclosa, òbviament, la presentació de la seua candidatura a la presidència de la Generalitat, “i me’n vaig d’ací sabent que compte amb el suport i l’estima de l’alcaldessa de València, que per a mi és molt important”.
Sobre les negociacions amb Vox, Pérez Llorca ha dit que “l’important és el projecte i mesurar bé els temps”. “El que sí que puc dir-los és que sempre he notat en Vox un sentit de la responsabilitat molt important, sabent el context en el qual es troba la Comunitat Valenciana i sabent que el prioritari en estos moments és la reconstrucció”. “Si seguixen en eixa dinàmica, s’arribarà a un acord”, ha explicat.
María Jose Catalá, per la seua banda, s’ha limitat a destacar que ha sigut “la primera persona que ha firmat la seua candidatura (la de Pérez Llorca), amb la qual cosa l’aposta és clara”.
El preu que paga València
Esta reunió no ha tardat a tindre reaccions de part de l’oposició municipal. “Hui hem sabut que Pérez Llorca, el candidat que Feijóo vol imposar des de Madrid per a presidir els valencians després d’un any i un mes d’indignitat amb Carlos Mazón, s’ha reunit en secret amb l’alcaldessa Catalá. I la pregunta és inevitable: per què ho ha fet i per què ho amaguen? Per què no s’ha anunciat a la premsa si la Llei de bon govern i transparència ho exigix? La resposta és molt clara: perquè estan negociant una operació que pot costar 155 milions d’euros al veïnat de València”, ha dit la portaveu de Compromís, Papi Robles, en al·lusió a la negociació frustrada de la zona de baixes emissions de València, que roman bloquejada per una decisió d’última hora de Vox.
“Perquè Pérez Llorca siga president, ha d’acceptar l’exigència de Vox de no implantar la zona de baixes emissions. Eixa és la moneda de canvi. Eixe és el peatge. I el cost el paga una ciutat que ja respira pitjor que fa dos anys. Ara, València perdrà 155 milions (entre retornar el finançament europeu i les sancions previstes) només per a satisfer els equilibris interns del PP i les obsessions negacionistes de Vox”, ha afegit Robles.
“Catalá ja va renunciar a més de 20 milions per la taxa turística per a complir les exigències de Mazón. I ara està disposada a renunciar a 155 milions més per a aplanar-li el camí a Pérez Llorca”
“Catalá ja va renunciar a més de 20 milions d’euros en ingressos per la taxa turística per a complir les exigències de Mazón. I ara està disposada a renunciar a 155 milions més per a aplanar-li el camí a Pérez Llorca. Sempre sacrifica València per a promocionar-lo a ell, sempre ho fa per a protegir el seu partit. I sempre renuncia als interessos de la ciutat per a quedar bé amb Madrid. Això no és liderar València: és posar-la en venda”.
“Tot el que estan fent és opac, irresponsable i profundament lesiu per a la ciutat. I, si finalment es confirma que la no implantació de la ZBE és el preu polític per a coronar Pérez Llorca, Catalá haurà d’assumir-ho”.
