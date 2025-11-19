Karpi dona un quadre al Palau de les Arts Reina Sofia
El pintor oliver entrega una obra que ret homenatge a la música al director de la Fundació Palau de les Arts, Jorge Culla
Miquel Font
El pintor oliver José Manuel Fernández, Karpi va entregar una de les seues obres al Palau de les Arts Reina Sofia de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, a València. La va rebre el director de la Fundació Palau de les Arts, Jorge Culla. L’obra passarà a formar part de la col·lecció patrimonial de la Fundació.
El director va confirmar al pintor que se situarà en el camerino de l’artista principal de la instal·lació. Es tracta de la segona donació d’un quadre que accepta l’entitat cultural valenciana després d’una tela de Joaquim Sorolla que va entregar un particular al Palau de les Arts.
El quadre seleccionat es denomina La música la portem en el cos. En este, la figura femenina apareix fosa amb la seua arpa en un abraç que desdibuixa els límits entre el cos i l’instrument.
Les seues formes corbes, tenyides de rojos intensos i blancs vibrants, semblen respondre al mateix pols que recorre les cordes. No toca l’arpa, sinó que s’integra en esta.
La postura inclinada, quasi suspesa, suggerix que la música no només naix de l’instrument, sinó que fluïx a través del seu propi tors, de les seues cames esteses i de la tensió viva en els seus braços. Els tons daurats i vermellosos que envolten l’arpa dialoguen amb els colors del seu cos, la qual cosa crea un efecte en què els dos bateguen al mateix ritme.
El rostre, girat cap a l’instrument amb una expressió suau, reforça esta fusió emocional. Ací, la melodia es convertix en suport i en essència; una energia que sosté la figura mentres ella, alhora, li dona forma. És un moment en què la cosa física i la sonora deixen de ser dos mons i esdevenen un només.
Karpi va exposar recentment en la Galeria Toni Marí del port de Dénia, a més d’hotels com Oliva Nova i Villa Gadea, i té una exposició enguany en la galeria Versailles Art Gallery d’Alexandria, a Washington DC, la capital dels Estats Units, a on el seu treball romandrà exposat als visitants almenys un any. Això després de l’èxit de la seua exposició anterior a Estocolm (Suècia), a on la seua obra va ser molt ben rebuda per la crítica especialitzada d’aquell país.
