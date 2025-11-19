Les temperatures es desplomen a València per a una setmana històrica de fred
Fa dotze anys que no es registra una temperatura mitjana tan baixa, a estes altures de l’any, com les que es viuran este divendres
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) avisa que els pròxims dies veurem un descens de les temperatures a causa d’una massa d’aire molt fred “d’origen àrtic”. Durant la jornada de hui, dimecres, i demà, dijous, es preveuen encara unes màximes que ronden els 20 °C graus.
Les mínimes es mantindran estables malgrat l’arribada del vent provinent del nord, però l’enfonsament arribarà en les màximes. A més, hi ha una xicoteta probabilitat de pluja els pròxims dies.
La temperatura mitjana més baixa des de 2013
El vent s’intensificarà a partir de divendres, quan es registrarà la temperatura mitjana més baixa per a un 21 de novembre des de 2013. Fins a 6 °C menys de mitjana tindrem divendres en comparació amb el que sol ser normal en este moment de l’any. La intensitat de l’aire fred arrossegarà la baixada de les temperatures fins dissabte.
A partir de diumenge, la tendència es normalitzarà de nou. Les temperatures mínimes es mantindran sobre els 8 °C i 9 °C al llarg de la setmana, però les màximes decauran fins a 5 °C de hui a divendres, quan els termòmetres no superaran els 15 °C.
No s’esperen nevades malgrat el fred hivernal
El mateix vent que farà baixar les temperatures durant el dia serà el que no permeta que descendisquen també a la nit, tot i que hi haurà algunes nevades en el nord de la Península. És molt difícil que la neu caiga a València, però no podem descartar que ocórrega en zones de l’interior.
Possibilitat de pluja en l’arribada del fred àrtic
Esta massa d’aire sec arribarà a territori valencià a última hora de dijous i primera de divendres. Demà, dijous 20, tindrem cels completament ennuvolats i probabilitat de pluja del 10 % en la segona mitat del dia.
La probabilitat mínima de precipitacions arribarà divendres de matí, amb tan sols un 5 %, i desapareixerà per a la resta de la setmana. Segons Aemet, estes possibles pluges seran “molt poc significatives”. Res tindran a veure amb les tempestes viscudes el 17 de novembre passat, en les quals van caure més de dos desenes de llamps en la província de València, un temporal que va agafar per sorpresa gran part dels valencians.
