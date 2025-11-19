Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mascarell: “El PSOE no pacta ni amb Vox ni amb trànsfugues”

El secretari d’Organització del PSPV assegura que “no hi ha pacte per a una moció de censura” ni l’avala

Vicent Mascarell

Vicent Mascarell / Pilar Cortés

Violeta Peraita

Violeta Peraita

El secretari d’Organització del PSPV, Vicent Mascarell, ha assegurat, este matí, que el partit socialista valencià “no pacta amb Vox ni amb trànsfugues”, i ha afirmat que “no hi ha pacte per a una moció de censura” a Torrent, ni l’avala.

Mascarell ha reconegut que “hi ha rum-rum i rumors” d’una possible moció de censura des que l’equip de PP-Vox d’Amparo Folgado a Torrent es va quedar en minoria fa uns mesos, “i ens preocupa que en un dels municipis més importants de la dana el pacte PP-Vox ha sigut ineficaç”.

El mandatari del PSPV ha recordat que el PSPV “va guanyar les eleccions” el maig de 2023 i ha assegurat que “ara hi ha una sensació d’inestabilitat en un municipi afectat per la dana”, a causa del “desgovern que patix la localitat”. En este sentit, ha assenyalat que el pacte de PP-Vox ha resultat “inútil i incapaç”.

Ara bé, Mascarell ha insistit que “no hi ha una moció de censura sobre la taula ni es contempla” i que el PSOE “no l’avala”, ja que, ha argumentat, els socialistes “ni pacten amb la dreta, ni avalen l’extrema dreta, això ho fa el PP”.

